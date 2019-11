Der Detmolder Klebstoffhersteller Jowat hat im November sein 100-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Mit dem Statement »Unsere Versprechen halten. Seit 1919« unterstrich das Unternehmen dabei seinen Anspruch an eine hohe Produktqualität und umfassende Serviceleistungen in seinem breiten Angebot an Klebstoffen aus allen Anwendungsbereichen.

Der Grundstein für die Geschichte des Detmolder Unternehmens wurde 1919 in der schlesischen Metropole Breslau gelegt. Hier setzte Johannes Watzlawczik, Gründer und Namensgeber der heutigen Jowat SE den passenden Impuls für ein in der Folge stetiges Unternehmenswachstum. Das schon damals bestehende breite Anwendungsspektrum der Produkte kam den vielfältigen Branchenanforderungen sehr entgegen und führte zu einem raschen Unternehmenserfolg.

Heute produziert Jowat mit mehr als 1.200 Mitarbeitern weltweit jährlich mehr als 90.000 Tonnen Klebstoffe und vertreibt diese kundennah über 23 Tochtergesellschaften und ein engmaschiges globales Händlernetz. Hochleistungsklebstoffe für die holzverarbeitende und Möbelindustrie, Automobilindustrie einschließlich ihrer Zulieferer, die papierverarbeitende und grafische Industrie sowie das Textilveredelungs- und Baugewerbe gehören zum Portfolio.

12. November 2019