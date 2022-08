Meisterteam-Mitglieder erwarten Auftragsrückgang

Im Rahmen einer Umfrage im Juli unter den Meisterteam-Mitgliedsunternehmen haben 63 Prozent der Befragten angegeben, dass sie zum Ende des Jahres mit weniger Aufträgen rechnen. 14 Prozent sehen dies nicht so und ein knappes Viertel der Umfrageteilnehmer ist sich noch nicht sicher oder ist stärker im Bereich Modernisierung und Sanierung tätig. Als Gründe für die negativen Erwartungen werden vor allem die sinkende Zahl der Baugenehmigungen, Stornierungen von Projekten und Verzögerungen auf Baustellen gesehen.

Das Bild aus der jährlichen Meisterteam-Umfrage deckt sich mit aktuellen Branchenerhebungen. Im Juni wurde in Deutschland der Bau von 30.425 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 4,5 Prozent weniger als im Juni 2021. Im 1. Halbjahr 2022 sank die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Prozent.

Preise nahe der Schmerzgrenze

Dass für wegbrechende Aufträge teilweise ein Ausgleich durch Aufträge im Bereich Modernisierung erfolgen kann, sehen 17 Prozent der Befragten so. 43 Prozent glauben dies nicht, während sich 37 Prozent aktuell noch keine Einschätzung in dieser Frage zutrauen. Die Meisterteam-Führung empfiehlt seinen Mitgliedsbetrieben, sich rechtzeitig weitere Geschäftsfelder passend zum Unternehmensprofil zu erschließen. Diese Strategie habe sich schon einmal in der Finanzkrise in den Jahre 2008 und 2009 bewährt.

In puncto Preise nehmen 68 Prozent der Befragten an, dass für Privatkunden die Schmerzgrenze bei den Preisen für Handwerksleistungen in Kürze erreicht sein wird. 34 Prozent kommen zu dieser Einschätzung auch im gewerblichen Kundenbereich (B2B) und 17 Prozent auch bei öffentlichen Auftraggebern.