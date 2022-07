Ihre Meinung ist uns wichtig!

Mit Ihrer Stimme entwickeln wir uns weiter, damit dds auch morgen noch Ihren Wünschen entspricht. Klicken Sie daher direkt hier bei unserer dds Online-Umfrage rein.

Christian Gahle, dds-Chefredakteur

Viele von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, bringen sich ohnehin Tag für Tag ein und gestalten so die Inhalte »Ihres« dds-Magazins mit. Wir danken Ihnen für Leserbriefe – die zugegebenermaßen wohl etwas aus der Mode gekommen sind. Genauso, wie sich Ihre Art mit uns zu kommunizieren verändert hat, wandelt sich auch dds. Heute freuen wir uns über Ihre E-Mails, Instagram-Kommentare, Facebook-Einträge und Einladungen zu Reportagen in Ihrem Betrieb und zu Ihren Veranstaltungen, die wir oft nicht alle wahrnehmen konnten.

Wir danken Ihnen für anregende Gespräche und konstruktive Kritik am Telefon und im Live-Chat. Und dennoch sind wir uns sicher, dass es noch einige Leserinnen und Leser gibt, die noch nicht den Kontakt zu uns in die Redaktion, Vertriebs- oder Anzeigenabteilung gefunden haben, um uns Ihre Ideen und Vorschläge zu übermitteln.

Strukturierte Expertenumfrage

Diese sogenannte »Leser-Strukturanalyse« folgt strengen Regeln und wird von einem externen Dienstleister durchgeführt. So möchten wir uns ein repräsentatives Bild von Ihnen machen, um redaktionelle Inhalte und praxisorientierte Anzeigen noch näher an Ihren Bedürfnissen auszurichten und auch morgen noch die von Ihnen bevorzugten Kanäle bespielen.

Die dds Online-Umfrage erfolgt ausschließlich über ein standardisiertes Formular mit weitgehend vereinfachten Multiple-Choice-Fragen zum Ankreuzen. Ihre Wünsche und Kommentare können Sie in Freitextfeldern ergänzen. Alle Eingaben erfolgen anonym und Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nur für diese internen Zwecke genutzt.

Wie, wann und was lesen Sie?

Inzwischen ist das gedruckte Heft nur noch eines von mehreren Möglichkeiten, die von uns redaktionell aufbereiteten Fachinformationen zu erhalten – viele davon exklusiv. Wir gehen auf Reisen, besuchen Fachmessen und schauen in den Tischlereien und Schreinereien hinter die Kulissen, sogar weltweit. Film- und Fotoprofis rücken besondere Gesellen- und Meisterstücke ins richtige Licht und Experten untersuchen in unserem Auftrag Elektrowerkzeuge, Stationärmaschinen und Nutzfahrzeuge hinsichtlich ihrer Handwerkstauglichkeit.

Aber auf welchem Kanal erfahren Sie davon? Haben Sie uns als Magazin oder als ePaper/PDF abonniert? Lesen Sie unseren wöchentlichen Newsletter oder folgen Sie uns in den sozialen Medien? … und interessiert Sie das, was wir Ihnen Tag für Tag anbieten, überhaupt? Was fehlt Ihnen vielleicht, welche Rubrik vermissen Sie?

Wer sind Sie? Wer bist Du?

Wie gesagt: Die Teilnahme an der dds Online-Umfrage ist absolut anonym und soll es auch bleiben. Daher wundern Sie sich vielleicht, warum wir nach Ihrem Alter und Geschlecht fragen. Nun, vielleicht können wir so das ein oder andere Vorurteil abstreifen! Schließlich tummeln sich nicht nur auszubildende Teenager auf unserem Instagramkanal. Und nicht nur männliche Betriebsinhaber interessieren sich für PS-starke Pickups und große Nutzfahrzeuge. Teilen Sie uns daher mit wenigen Klicks Ihre Erwartungen und (Lese-)Gewohnheiten mit und geben Sie uns eine Rückmeldung zu unseren Angeboten.

Ohne groß zu überlegen, dürften Sie in zehn Minuten alle Fragen beantwortet haben. Helfen Sie uns, noch besser zu werden – für Ihr persönliches Lesevergnügen!