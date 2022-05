Wiedersehen in Hamburg

Vom 6. bis 8. Mai 2022 trafen sich rund 860 Personen auf dem Der-Kreis-Kongress in Hamburg. Darunter auch die Partnerbetriebe der Tischler-/Schreinernetzwerke TopaTeam und Creative Partner.

Bei TopaTeam ist in den vergangenen Jahren viel passiert und so nutzte das Netzwerk den Kongress, um die Neuheiten auch den Tischlern / Schreinern persönlich vorzustellen. »Seit vier Jahren gehört TopaTeam bereits zum Der-Kreis-Systemverbund und in dieser Zeit gab es viele Veränderungen und Verbesserungen für die Partnerbetriebe«, erklärte Walter Greil gegenüber dds. »Dazu zählen die Umstellung des Franchisesystems auf ein Kooperationspartnermodell, Konditionsanpassungen, die Nutzung vorhandener Synergien im Systemverbund sowie der Aufbau von Erfahrungsaustausch-Gruppen, den sogenannten Erfa-Gruppen.«

Solche Erfa-Gruppen sind bei Creative Partner ebenfalls ein wichtiges Element des Netzwerkes, welches unter den pandemiebedingten Einschränkungen anfänglich gelitten hatte. »Erfa-Gruppen sind unser Kernthema – im Verlauf des Jahres haben wir dieses wieder aus dem Coronaloch herausgeholt. Wir haben zunächst sehr viele digitale Veranstaltungen organisiert, etwa in Form von ›Frühstücksseminaren‹ von 07:30 bis 08:15 Uhr, die sich mittlerweile etabliert haben und bis zum Jahresende ausgebucht sind«, informierte Geschäftsführer Gerd Fähler. Das Pendant dazu ist der neue und schon erfolgreiche »Late Night Talk«, der freitags von 21:00 bis 23:00 Uhr stattfindet.

Die Themenwünsche kamen unter anderem aus den Betrieben, etwa »Robotik im Unternehmen«. Mit über 350 Mitgliedsbetrieben, die zusammen mehr als 11 000 Angestellte haben, repräsentiert der Verbund mit Sitz in Leonberg vor allem die großen Betriebe des handwerklichen Laden- und Innenausbaus. Bei dem ersten überregionalen Treffen in Präsenzform seit 2019 entwickelten die Creativen Partner eine neue Materialplattform weiter: »Mit der Materialplattform namens ›Ligmendo‹ sind wir First Mover im Schreinerhandwerk. Sie ermöglicht die Artikelsuche über alle Bereiche hinweg«, betont Fähler. Mittlerweile sind über eine Million Artikelstammdaten hinterlegt, was jetzt ein direktes Bestellen aus der Plattform heraus ermöglicht sowie Buchen in Warenwirtschaftsthemen und der Download von Planungsdaten für weitere IT-Systeme.

Professionelles Marketing

TopaTeam hat seine Partnerangebote im Bereich Marketing stark ausgeweitet. So gingen gleich drei neue Internetseiten 2022 online: www.topateam.com richtet sich an TopaTeam-Partner und interessierte Tischler/Schreiner; www.wohnkultur-meisterhaft.de ist speziell für den Endkunden, bietet eine Fachbetriebssuche und will für Handwerksqualität begeistern. Teil des Konzeptes zur Stärkung der Handelsmarke »Lignea« ist die Website www.lignea24.com.

Auch weitere Themen, wie die Mitarbeitergewinnung in den sozialen Medien sowie diverse neue Onlinekampagnen, werden laut Walter Greil von den Betrieben bereits erfolgreich angenommen. Nun freut er sich auf ein Wiedersehen zur Holz-Handwerk in Nürnberg: »Wir präsentieren uns dort mit einem Messestand und viel Holz!« Zudem wolle TopaTeam sein Existenzgründerprogramm ausbauen. –CG

