Arbeitskleidung von Weitblick

Klassische Schreinerkleidung ist Braun oder Beige. Aber warum nicht mal in eine andere Richtung denken? Die Jungs und Mädels von Eichenhaus, einer Schreinerei nahe Aschaffenburg, sehen das so. Sie haben die gängige Montur abgelegt und arbeiten in einem Outfit von Weitblick: Hosen und Westen in Khaki-Farben, kombiniert mit einer Denim Craft Jacke. Die Kurz- und Langarmjacken im Jeans-Look können offen mit einem T-Shirt oder geschlossen getragen werden. Die passende Kombi, von den Eichenhaus-Mitarbeitern bevorzugt, ist die »Mycore One Kollektion« vom selben Hersteller: eine dezent gehaltene Workwear, die Tragekomfort und bedarfsgerechte Taschen bietet. Besonders die Mycore One Weste eignet sich für das Arbeiten in einer Schreinerei. Das innenliegende Fleece der Weste macht das Arbeiten auch bei offenen Türen oder draußen angenehm und schützt Hals- und Nierenbereich.

Weitblick Gottfried Schmidt OHG

63801 Kleinostheim

Tel.: (06027) 506-209, Fax: -107

www.weitblick.vision