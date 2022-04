Partnerschaft trägt durch die Krise

Zuverlässiger Partner bei der Umgestaltung des Hotels Aquarium war die Tischlerei Utermark. Das Ergebnis ist eine gelungene Kombination aus handwerklicher Eigenleistung und Zukaufware über das TopaTeam-Netzwerk.

Der Lockdown im Jahr 2021 stellte viele Hotels vor große Herausforderungen. Gleichzeitig lag in der Schließung für das »Aquarium« in Friedrichstadt die Chance zu einer kompletten Renovierung. Aber in Krisenzeiten zu investieren ist auch riskant. »Doch wann, wenn nicht jetzt?«, sagte sich Geschäftsführer Jan Boddenberg, als er mit seinem Hotel in die coronabedingte Zwangspause gehen musste.

An seiner Seite wusste er die Tischlerei Utermark für die geplanten Renovierungs- und Umgestaltungsarbeiten. »Zwischen unseren beiden Unternehmen besteht schon sehr lange – quasi generationenübergreifend – eine enge Verbindung«, sagt Jan Utermark, Inhaber der Tischlerei Utermark. »Mein Vater hat bereits den ersten Umbau gemacht – nun war es an der Zeit, wieder frischen Wind in das Hotel zu bringen.«

Investition mit Konzept

Im Fokus standen die Erneuerung der Rezeption, die Einrichtung des Gastraumes sowie die Ausstattung von 13 Hotelzimmern. »Unser Auftraggeber hatte feste Vorstellungen davon, was er wollte: Naturmaterialien in Kombination mit Industrial Look, frische Farben und eine ausgewogene Beleuchtung«, fasst der Tischlermeister den Auftrag zusammen. Zur Ideenfindung und genauen Projektplanung setzten sich der Hotelinhaber, die Tischlerei und die weiteren Gewerke wie Elektriker und Maler gemeinsam an einen Tisch. »Vor allem die Gespräche und das gegenseitige Vertrauen machten das komplette Projekt zu einem vollen Erfolg«, ist sich Jan Utermark sicher.

Um spezielle Wünsche optimal umsetzen zu können, die normalerweise nicht zu den Kernkompetenzen seiner Tischlerei zählen, griff der Tischlermeister auf die Handelsware von TopaTeam zurück. »Wir sind seit 2014 Partner von TopaTeam und ich muss ganz ehrlich sagen, dass uns die Partnerschaft gerettet hat!«, erinnert sich Utermark. »2012 hatten wir den elterlichen Betrieb übernommen und standen finanziell nicht gut da. Unser Ziel war es, neu durchzustarten und zu investieren.«

Anstelle der ursprünglich geplanten Investition in eine CNC-Maschine entschied sich Utermark schließlich für die TopaTeam-Partnerschaft – und das war der Startschuss für den Auftrieb seiner Tischlerei. »Die Partnerschaft bietet uns so viele Möglichkeiten, unsere Leistungen zu ergänzen, zudem einen ehrlichen Austausch und vor allem die Sicherheit bei Kalkulationen!«

Qualität aus dem Verbund

Regelmäßig durchforstet Jan Utermark das TopaTeam-Intranet auf der Suche nach geeigneten Herstellern und Produktinspirationen. Auch für das Hotelprojekt wurde er dort fündig. Der Kunde wünschte sich zum Beispiel für den Speisebereich Sitzbänke, die an die Wand montiert werden sollten, sowie massive Tischplatten auf Metallfüßen. »TopaTeam hatte gerade einen neuen Lieferanten gelistet, der genau das im Sortiment hatte, was ich suchte«, ist Utermark noch heute begeistert. Die Tischplatten aus Eichenholz fertigte er in seiner Tischlerei selbst, die Tischfüße sowie die Wandbänke stammen vom TopaTeam-Handelspartner.

Für den Bereich der Rezeption wählte Jan Utermark über TopaTeam ebenfalls einen Lieferanten, um eine natürliche Wandverkleidung nach Kundenwunsch zu montieren. Die handwerklichen Leistungen der Tischlerei und die Zukaufprodukte ergänzen sich, so Jan Utermark: »Durch die Partnerschaft mit TopaTeam können wir unseren Kunden eigentlich alles anbieten. So sind wir auch sehr gut mit anderen Tischlereien vernetzt – sollten wir also doch mal eine CNC-Maschine brauchen, gibt es immer einen Partner, der uns gerne unterstützt.«

Autorin: Lisa Zeidler kümmert sich bei der TopaTeam GmbH, 85283 Wolnzach, um Marketing und Pressearbeit.

Steckbrief

Bauherr

Hotel – Restaurant – Aquarium

Am Mittelburgwall 4-8

25840 Friedrichstadt

Tel. +49 4881 93050

www.hotel-aquarium.de

Tischlerei

Jan Utermark

Witzworter Straße 6

25840 Friedrichstadt

Tel. +49 4881 9090

www.tischlerei-utermark.de



Netzwerk

TopaTeam GmbH

Hopfenstr. 57

85283 Wolnzach

Tel. +49 8442 9282-0

www.topateam.com



Mehr Beiträge aus dem TopaTeam-Verbund