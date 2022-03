Musik inspiriert

Playlist von Fundermax, die die Kreativität anregt.

Vor einem Projekt positiv einstimmende Musik zu hören führt zur Ausschüttung von Dopamin sowie Serotonin – und somit zu guter Laune und Motivation. Daher unterstützt Fundermax den Schaffensprozess seiner Kunden nicht nur mit hochwertigen Plattenwerkstoffen aus Holz und Laminaten sondern jetzt auch mit einer digitalen Playlist, dem »FM Soundboard«. Die ausgewählten Musiktitel sollen – laut Hersteller wissenschaftlich belegt – die Kreativität von der Ideenfindung bis zum vollendeten Werk anregen.

Darum stellt das österreichische Unternehmen die Dateien gleich geclustert für alle drei Projektphasen bereit:

»Inspiration«, Musik als Motivator: 25 Titel, 1 Std. 33 Min.

»Konzentration«, Musik als Konzentrationsförderer: 25 Titel, 1 Std. 57 Min.

»Reflexion«, Musik als Entspannungshilfe: 25 Titel, 2 Std. 11 Min.

Phase 1 bietet viel bekannte Songs, beispielsweise »Home« von Michael Bublé oder Nickelback mit »Far Away«. In Phase 2 setzt Fundermax voll auf Klassik, von Ludwig van Beethovens »Für Elise« bis zum »Ungarischen Tanz No. 5« von Johannes Brahms. Jazzig geht es schließlich in Phase 3 zu; Ella Fitzgerald, Louis Armstrong und Miles Davis sind hier zu hören.

Das Audio-Angebot fügt sich bei Fundermax ein unter das Motto »For you to create, mit dem das Unternehmen Qualität aus Österreich, nachhaltige Produktion und innovatives Design vereint, um Kunden zu begeistern und ihre Ideen Wirklichkeit werden zu lassen.

Streamen via Spotify

Fundermax veröffentlicht die Playlist in drei Teilen auf Spotify unter seinem gleichnamigen Profil. Der Audio-Streamingdienst sendet neben Musik auch Hörbücher und Podcasts. Zur Wiedergabe via App oder im Browser ist allerdings eine persönliche Registrierung erforderlich. Kostenlos ist der Dienst nur, wenn man nach jedem Song mehrere Werbeunterbrechungen akzeptiert – was für die Nutzung als Hintergrundmusik im Kreativ-Meeting allerdings kontraproduktiv und störend ist. Für den werbefreien Premiumzugang werden monatlich 9,99 Euro fällig. –CG