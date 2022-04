Strategische Treppenpartnerschaft

Kenngott bietet Tischlern/Schreinern Zusammenarbeit und Wachstumschancen mit hochwertigen Treppen und Renovierungssystemen.

Rund 80 Vertriebspartnerschaften unterhält Kenngott im gesamten Bundesgebiet. Und diese Zahl wächst. Die Handwerksbetriebe, größtenteils Schreiner- oder Tischlereibetriebe, profitieren von dem guten Ruf des Markentreppenherstellers. Zahlreiche bundesweite Auszeichnungen und zuletzt die Aufnahme in das Buch der Deutschen Standards für den Produktbereich Treppe dokumentieren dies. »Strategische Partnerschaften sind ideal, um Kompetenzen zu bündeln und dem Kunden einen echten Mehrwert zu bieten; wir verstehen uns als Partner des Handwerks«, versichert Jörg Kenngott.

Der Hersteller kümmert sich um die ständige Weiterentwicklung seiner Produktpalette sowie effiziente Konstruktions- und Fertigungssysteme. So kam im vergangenen Jahr das Europapatent für innovative Treppenstufen als Beläge für die Modernisierung von (Stahl-)Treppen hinzu. Die Tischler/Schreiner wiederum konzentrieren sich vor Ort auf den Verkauf, das Aufmaß, die Montage und das gesamte Projekt inklusive Innenausbauleistungen rund um die Treppe. Bei schwierigen Raumsituationen gibt es zudem einen 3D-Aufmaßservice. Die Daten können direkt auf die CAD-Rechner in der Kenngott-Konstruktion übertragen werden. Hohe Investitionskosten in Software und Maschinen kann sich der Handwerkspartner somit sparen.

Eine weitere Herausforderung ist aktuell, die Materialverfügbarkeit zu gewährleisten. Ein zentraler Materialeinkauf gewährleistet, dass der Partnerbetrieb seinen Kunden eine große Vielfalt an Massivholz, patentiertem Longlife-Material, Naturstein und Metall sowie diverse Geländer anbieten kann. Einen umfassenden Überblick über das Sortiment gibt der 100 Seiten starke Treppenkatalog, der sowohl online als auch gedruckt verfügbar ist. 3D-Treppenkonfigurator und die neue App »Planungshilfe« sind zeitgemäße Tools für Verkauf und Planung.

Entschließt sich ein Handwerksbetrieb zur Zusammenarbeit, steht ihm ein umfangreiches Starterpaket zur Verfügung. Derzeit sind über 20 Gebiete zu besetzen.

Ein lohnder Schritt

Diese Investition amortisiert sich binnen kürzester Zeit, so die Erfahrung von Peter Haupert, Holztechnik Haupert in Beckingen-Reimsbach. »Mit Kenngott-Treppen verfügen wir über ein Alleinstellungsmerkmal, das am Markt gut wahrgenommen wird.« Dass Haupert seinen Kunden das komplette Sortiment bis hin zum Geländer aus einer Hand bieten kann, erweist sich für ihn als wesentlicher Wettbewerbsvorteil. »Dadurch wird unser Betrieb von unseren Kunden weitaus kompetenter und leistungsstärker wahrgenommen.« Das wirkt sich auch auf den Möbelbau aus, den er neben dem Treppengeschäft erfolgreich betreibt: »Die gesamte Entwicklung ist positiv. Wir sind heute mit zwei Kompetenzsäulen bestens aufgestellt.«

Kenngott legt Wert auf langfristige Partnerbeziehungen. Basis der strategischen Partnerschaft ist eine intensive Betreuung. Kompetente Ansprechpartner stehen mit Rat und Tat zur Seite. Basisinvestition ist ein Ausstellungspaket, das dem Kunden vor Ort die wichtigsten Treppenmodelle veranschaulicht. Über ein Marketingpaket wird der Partner in seiner Region tatkräftig unterstützt.

Steckbrief

Kenngott-Treppen

Servicezentrale Longlife-Treppen GmbH

Neulandstraße 31

74889 Sinsheim

Tel. +49 7261 94982 0

www.kenngott.de/shandwerkspartner



Holztechnik Haupert

Peter Haupert

Reimsbacherstr. 102

66701 Beckingen

Tel. +49 6835 67154

www.holztechnik-haupert.de

