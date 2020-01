Die Softwarelösung »3D-Showroom« des Start-ups Immersight ist ein Tool für die digitale Kundenberatung – auch im Tischler- und Schreinerhandwerk.

Mit der Softwarelösung »3D-Showroom« beschreitet das Team von Immersight ein bisher kaum besetztes Terrain: das Erstellen digitaler Ausstellungen. »Bevor ein Kunde überhaupt eine Kaufentscheidung fällt, möchte er sich inspirieren lassen. Bisher haben diese Funktion gedruckte Kataloge oder Ausstellungsräume übernommen. Aber welcher Schreiner hat schon die Fläche oder das Kapital, um sich eine große Ausstellung zu bauen?«, sagt Fabian K. O. Weiss, Geschäftsführer von Immersight. Hier setze Immersight mit dem Tool 3D-Showroom an.

Doch woher kommen die virtuellen Räume? Jeder Mitarbeiter des Betriebes kann mit dem Handy Fotos von Räumen oder Ergebnissen machen und direkt zur Ausstellung hinzufügen. Noch besser sind 360°-Aufnahmen. Hierfür stehen verschiedene Kameras zur Verfügung. Mit der 3D-Scan-App von Immersight kann man diese Kameras steuern und mit einem Knopfdruck den gesamten Raum fotografieren – und das in besonders guter Qualität. Das »Rundumbild« ermöglicht, dass man sich später per Maus oder der Kunde selbst per Controller darin umschauen kann. Die erstellten Aufnahmen wandern direkt in die Cloud und können dann in der digitalen Ausstellung z. B. zu Vorher-Nachher-Räumen zusammengefügt werden. Die Präsentation erfolgt im Browser per Web, aber auch eine Windows-Software oder Apps für Android und iOS stehen bereit. Weiss: »Viele unserer Kunden haben eine schlechte Internetanbindung, vor allem unterwegs. Deshalb lässt sich mit den Apps überall und zuverlässig komplett offline präsentieren.

Fabian K. O. Weiss: »Die Customer-Journey beginnt heute eigentlich immer im Web. Auf der Seite des Handwerkers müssen daher auch erlebbare Inhalte sein, damit das Angebot auch entsprechend wahrgenommen wird.«

Verschiedenste Beispiele bereits umgesetzter virtueller Ausstellungsräume gibts auf der Website www.3d-showroom.com.

4. Januar 2020