Barcamp – Format der Zukunft?

Am 20. und 21. Oktober ist es wieder so weit: Handwerk und digitale Macher kommen beim Barcamp »innovation4wood« zusammen. dds-Autor Matthias Brack weiß, um was es geht.

Matthias Brack, Schreinermeister

Was war für Sie spannender auf der letzten Veranstaltung, an der Sie teilgenommen haben? Die Frontalbeschallung des Referenten oder Gespräche in der Kaffeepause? Oftmals sind es tatsächlich die Pausen! Und warum ist das so? Es ist viel lebendiger und prägt sich besser ein, wenn man sich im Dialog auf Augenhöhe austauscht, jeder bringt Erfahrungen und Fragen mit. Diese Vielfalt an Perspektiven hilft, sich einem Thema oder Problem anders zu nähern, als würde man einfach einem Vortrag folgen. Und genau das ist der Kerngedanke eines Barcamps.

Es gibt weder vorab festgelegte Referenten, noch streng fixierte Themen oder festgelegte Ergebnisse. Die Veranstaltung lebt von den Themen und Fragen, die von den Teilnehmern eingebracht werden. Egal ob Meister, Professor oder Azubi. Jeder kann sein Thema ansprechen und aus seiner Perspektive ein Experte. Das Barcamp-Format fördert auf diese Weise den unkomplizierten Austausch miteinander. Duzen gehört zum Umgangston, auch zwischen Professor und Nachwuchstalent. Hürden sollen hier abgebaut werden – Ideen, Fragestellungen und Feedbacks bekommen so ihre verdiente Aufmerksamkeit. Genau deshalb schreibe ich diesen Text ab hier im »Barcamp du«!

In einzelnen Sessions verabreden sich Gleichgesinnte und besprechen ein Thema oder lösen gemeinsam eine Fragestellung. Du kannst frei entscheiden, zu welcher Session du gehen möchtest und was dich interessiert. So kannst du auf einem Barcamp dein Programm durch eigene Beiträge selbst gestalten, oder dorthin gehen, wo du deine Expertise am besten einbringen oder Neues erfahren kannst. Nach kurzer Begrüßung des Moderators geht´s los: Teilnehmer werden willkommen geheißen und es werden der Zeitplan und die Ziele für die nächsten beiden Tage besprochen. Damit jeder einen Überblick bekommt, wer alles teilnimmt, beginnt das Barcamp mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Bei bis zu 250 Teilnehmern sind keine Lebensläufe, sondern die wichtigsten Infos gefragt – mit drei Stichwörtern, die deine eigenen Interessen beschreiben.

Wie funktioniert ein Barcamp?

Dann geht es in die Planung der Sessions, die über den Tag verteilt stattfinden. Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, selbst einen Workshop oder bestimmte Fragestellungen anzubieten. Per Handzeichen wird ermittelt, ob und wie viele Interessenten es für ein Thema gibt. Jetzt kannst du entscheiden, welche Themen für dich interessant sind deinen Barcamp-Tag individuell zusammenstellen. In 45 intensiven Minuten finden nun Austausch und Diskussionen auf hohem Niveau statt. Solltest du dich für ein Thema wider Erwarten doch nicht so interessieren, kannst du jederzeit den Raum wechseln und dich einer anderen Session anschließen. Im Barcamp wird nicht auf ein konkretes Ziel hingearbeitet, das am Ende vorgestellt werden muss – wichtiger ist der Themenanstoß und das Finden der richtigen Diskussionspartner. Eine kurze Zusammenfassung und der weitere Austausch untereinander in lockerer Atmosphäre sind entscheidend. So ist das Barcamp ein idealer Ort, um schnell und unkompliziert neue Kontakte zu knüpfen. Und abends auf der Party kann man die Themen vertiefen – mit einem Bier in der Hand, einem leckeren Burger und richtig guter Musik.

Ganz wichtig: Beim Barcamp dürfen keine fertigen Produkte, Software oder sonstige bereits am Markt erhältliche Features vorgestellt werden! Es muss sich entweder um spannende Fragestellungen, oder in der Entwicklung befindliche Produkte oder Software handeln. So ist sichergestellt, dass das Barcamp keine Verkaufsveranstaltung wird, sondern alle Teilnehmenden möglichst viel Mehrwert für sich persönlich oder ihre Unternehmen generieren und nebenbei ihr Netzwerk erweitern können.

Für wen ist das Barcamp?

Auf dem Barcamp im Allgäu, das im Jahr 2019 als erstes deutschlandweit zu Holz und Digitalisierung gestartet ist, geht es hauptsächlich um Themen, die von der Zusammenarbeit zwischen der Holzbranche und der digitalen Welt gesteuert werden. Also alles, was entlang der Wertschöpfungskette Holz passiert, von Waldbauern über das Sägewerk zum Verarbeiter wie Schreiner und Zimmerer. Selbstverständlich sind auch »Digitale Teilnehmer« aus der Holzforschung, Wissenschaft, Wirtschaft, Presse, Verbänden und interessierte Quereinsteiger am Start. Beim letzten Mal waren das neben den »Hölzernen« zum Beispiel App-Entwickler, Drohnen-Vermesser, Roboter mit ihren Programmierern und neuartige CNC-gesteuerte Maschinen, deren Prototyp beim Barcamp erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Wer dieses Mal alles dabei sein wird und um welche Themen es geht, entscheidet sich natürlich erst beim Event selbst, aber es haben sich bereits vielversprechende Teilnehmer mit interessanten Themen angekündigt.

Wenn dich Holz interessiert und du wie auch immer digital unterwegs bist, werden einige Themen dabei sein, die für dich spannend sind. Und sicher ist, dass du jede Menge spannende Leute kennenlernen wirst, die sich in diesem Umfeld bewegen. Es ist also im Grunde egal ob du interessierter Teilnehmer bist, mit konkreten Fragestellungen oder vielleicht sogar mit einer Produktidee vorbeikommst. Oder einfach nur reinhören möchtest, ob deine Gedanken oder Problemstellungen auch andere interessieren, oder diese dafür sogar eine Lösung haben. Genau hierfür ist ein Barcamp. Und oft kommt man zum ersten Tag als Teilnehmer und ist dann so voll mit neuen Ideen und Inspirationen, dass man am zweiten Tag selbst eine Session gibt. Beim Barcamp zählen Ideen, Themen und Netzwerke und nicht, welche Position du schon hast. Wenn es sich für dich gut anhört, dann komm vorbei und wir versprechen dir: Auch du wirst vom »Barcampfieber« gepackt. Vorsicht Suchtfaktor!

»Worauf wartest du noch? Melde dich jetzt zum Barcamp an und erlebe, wie innovativ und

lebendig so eine Veranstaltung ist!« Matthias Brack, Schreinermeister