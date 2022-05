Vom Büro zur Baustelle

Unter dem Claim »Geboren in der Natur. Geschaffen für die Arbeit.« expandiert Schöffel in das Segment hochwertiger Arbeitsbekleidung: Mit dem Marktstart der neuen Marke »Schöffel Pro« bietet das Familienunternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Unternehmen verschiedener Größen und Branchen hochfunktionelle und individualisierbare Bekleidung. Die Designs lassen sich vielfältig an die Wünsche von Firmen anpassen und stärken so deren Identität gegenüber Kunden und Mitarbeitern.

Schöffel positioniert Arbeitsbekleidung als eigene Marke und hat dazu die Tochtergesellschaft Schöffel Pro GmbH mit Geschäftsführer Thomas Bräutigam gegründet. Das Sortiment von Schöffel Pro bietet einen ganzheitlichen Ansatz und kann Unternehmen im Sinne einer einheitlichen Corporate Identity bedienen. Teams auf der Baustelle, in der Werkstatt oder im Kundenservice werden ebenso eingeschlossen wie die Beschäftigten im Büro.

