Die ersten Skizzen zum neuen Caddy zeigen: Der neue VW wird dynamischer im Auftritt! Eine abfallende Dachlinie, schlankere LED-Leuchten vorne und am Heck oder die größeren Räder sind nur einige Beispiele für die sportlichere Form. Statt einer großen Heckscheibe wird es für Gewerbekunden weiterhin eine nicht einsehbare Heckklappe oder zwei Flügeltüren geben. Gleich bleibt die Modell-familie: Den Kleintransporter wird es als Cargo und PKW-Version geben. Trotz der dynamischen Form verspricht Volkswagen einen großen und gut nutzbaren Laderaum. In diesem Punkt bleibt der neue Caddy seinem Vorgänger treu. Einen ersten Blick auf die endgültige Version von Lieferwagen und Familien-Van kündigt VW noch im ersten Quartal 2020 an.

28. Januar 2020