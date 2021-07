Mercedes T-Klasse: So wird der Citan-Nachfolger aussehen

Seriennahes Konzeptfahrzeug nennt Mercedes-Benz das Concept EQT – der Nachfolger des Citan wurde Anfang Mai 2021 vorgestellt und kommt als Familien-Van im ersten Halbjahr 2022 auf den Markt. Noch in diesem Jahr soll ein Kastenwagen inklusive einer elektrischen Variante vom Band rollen. Die Bilder zeigen, dass die neue T-Klasse sehr sportlich wirkt: Ausgestellte Radhäuser, breite Schultern und das signifikant schmale LED-Tagfahrlicht sollten es auch in Serie schaffen. Der Innenraum ist edel gestaltet, nur das kleine Infotainment- Display passt nicht so richtig zu den anderen aktuellen Mercedes-Modellen.

Auch den neuen Citan wird es weiterhin wie gewohnt mit zwei Radständen geben. Ob Mercedes die Benzin- und Diesel-Motoren von 75 bis zu 130 PS und den Elektroantrieb mit 102 PS aus dem Renault- Regal übernimmt oder eigene Aggregate anbietet, ist noch abzuwarten, auch die Preise sind noch nicht bekannt.

Mercedes-Benz AG

70372 Stuttgart

Tel.: (0711) 17-0

www.mercedes-benz.de