Weitere E-Transporter von Ford

Ford Pro kündigt den neuen, vollelektrischen E-Transit Custom an. Dies ist der nächste wichtige Schritt auf dem Weg in die Elektrifizierung seiner Nutzfahrzeuge. Der rein batterieelektrisch angetriebene E-Transit Custom sowie sein ebenfalls vollelektrisches Pendant E-Tourneo Custom sind die ersten beiden von insgesamt vier vollelektrischen Nutzfahrzeugmodellen, die Ford Pro bis 2024 in Europa auf den Markt bringen wird. Im wichtigen Segment der 1-t-Nutzlastklasse sollen diese beiden Modelle gewerblichen Kunden den Umstieg auf E-Fahrzeuge erleichtern. Einzelheiten zum neuen E-Transit Custom wird Ford zur IAA Transportation im September 2022 veröffentlichen. Bereits seit März dieses Jahres läuft der E-Transit vom Band, ein leichtes Nutzfahrzeug im 2-t-Nutzlastsegment.

»Ford Pro« ist unter dem Dach der Ford Motor Company das Vertriebsunternehmen, das sich mit Nutzfahrzeugen und Dienstleistungen an Gewerbekunden aller Größen richtet.

Hier geht es zum Video vom neuen E-Transit Custom.

Ford-Werke GmbH

50735 Köln

Tel. +49 221 9999 2 999

www.ford.de

Mehr zu den E-Transportern von Ford