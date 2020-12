MAN und Würth kooperieren beim TGE

MAN bietet den Transporter TGE mit einer optimal auf den Laderaum des robusten Kastenwagens abgestimmten Fahrzeugeinrichtung von Würth an. Die Einrichtung dient zur Ladungssicherung und dem aufgeräumten Transport von Material und Werkzeug. Die Arbeitsabläufe auf der Baustelle werden so optimiert und alle Werkzeuge sind stets griffbereit. Sowohl das Fahrzeug wie auch die Einrichtung stehen in einer Basis- und einer Premium-Version zur Verfügung. Die Ausstattungspakete lassen sich vielfältig kombinieren oder ergänzen und ergeben somit für jede Anforderung die optimale individuelle Konfiguration. Angeboten wird der MAN Transporter TGE entweder mit 140 PS und 6-Gang-Schaltung oder mit 177 PS und einer 8-Gang-Automatik.

