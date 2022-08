Alles schläft – einer lädt

Wer säuselt so spät durch Nacht und Wind? Es ist ein neuartiger elektrischer Lkw aus Deutschland, der mit Kofferaufbau bis zu 3 t Zuladung geräuscharm transportiert und im städtischen Verkehr neue Chancen eröffnet: Auf diese Weise ließen sich Stoßzeiten entzerren. Der Bax 7.5 ist so leise wie ein elektrischer Pkw und wurde im vergangenen Herbst mit dem Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit (ETPN) ausgezeichnet. Das Fahrzeug kommt ohne Luftfederung aus, also entfällt auch das jähe Zischen. Ein Pluspunkt ist die Reichweite von bis zu 200 km.

