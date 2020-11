AutoAssistent von Sortimo für unterwegs: Die Ordnung fährt mit

Für eine optimale Ordnung am Steuer hat Sortimo den AutoAssistenten um nützliche Funktionen erweitert, die das mobile Arbeiten im Fahrzeug deutlich angenehmer machen. Das neue Design schützt durch die abgerundeten Ecken zum einen die Sitzbezüge des Fahrzeuges, zum anderen ist der AutoAssistent durch die neue Form auf nahezu jedem Sitz im Nutzfahrzeug oder PKW einsetzbar. Der AutoAssistent kann branchenübergreifend eingesetzt werden und dient als praktische Schreibunterlage sowie als Ordnungshilfe von diversen Büroutensilien. Im offenen Ablagefach sind Ordner, Prospekte und Getränkeflaschen bis 1,5 l sicher verstaut. Alles Wichtige ist jederzeit griffbereit. Das Hauptfach ist durch einen Deckel verschlossen. Es kann in drei Bereiche unterteilt werden und bietet so Stauraum für Unterlagen und Arbeitsmaterialien. Diese sind so während der Fahrt sicher verstaut.

