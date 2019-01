Mit aktuellen Themen, neuen Produkten und Live-Vorführungen kommt Remmers zur BAU. Am Stand treffen die Besucher auch auf Bekanntes in neuem Gewand, z. B. die Bauwerksabdichtung MB 2K. Der Dichtungsallrounder wird mit einer verbesserten Rezeptur produziert, die dem Nutzer echten Mehrwert bietet, und ist ein Beispiel dafür, wie Produkte neuen Ansprüchen angepasst werden können. Eine Einsatzmöglichkeit von MB 2K wird am Messestand gezeigt: der Übergang im Sockelbereich beim Anschluss bodentiefer Fenster. Außerdem zeigt Remmers ein neu aufgelegtes ECO-Sortiment. Präsentiert werden nachhaltige Produkte für gesunden, umweltgerechten Holzschutz. Sie ermöglichen nachhaltiges Handeln mit der technischen Qualität herkömmlicher Produkte.

Halle B6, Stand 538

Remmers GmbH

49624 Löningen

Tel.: (05432) 830, Fax: 3985

www.remmers.de