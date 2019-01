Sprechen mit dem Haus: Fenster zeigen ihren Status per App

Ein ganzheitliches Smart-Home-Konzept zeigt Siegenia mit der Comfort App. Sie erlaubt die Überwachung von Fenstern und Türen via Smartphone oder Tablet – vom Antrieb für Hebe-Schiebe-Elemente über Fensterantriebe oder eine elektromechanische Mehrfachverriegelung bis zu Lüftungsgeräten und einem Luftqualitätssensor. Neu im Funktionsumfang der App ist der Sensor Senso Secure: Verdeckt liegend in das Fensterprofil integriert, gibt er jederzeit Auskunft über den Öffnungszustand von Fenstern. Anders als bei vergleichbaren Produkten schließt das auch Fehlstellungen der Fensterhebel ein. Für zusätzliche Sicherheit sorgt ein Vibrationssensor, der Einbruchversuche an das System meldet.

Halle C4, Stand 338

Siegenia-Aubi KG

57234 Wilnsdorf

Tel.: (0271) 3931-0, Fax: -333

www.siegenia.com