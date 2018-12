Zur Bau 2019 in München zeigt Häfele das smarte Hotel der Zukunft, in Form eines funktionstüchtigen Hotel-Mock-ups am Messestand.

Das smarte Hotel ist Ergebnis von Häfeles Kooperation mit der Hotelmarke Allyn (»All you need«) und dem Hotellerie-Thinktank Monoplan, beide aus Zürich. Gezeigt werden ein Musterzimmer und zentrale Hotelbereiche auf 200 m2 im Maßstab 1:1, inklusive Foyer mit Self-Check-in, Konferenz- und Co-Working-Space, Lobby und Bar. Der Besucher taucht in eine Hotelwelt mit digitalisierter Ausstattung ein, gedacht vor allem für Business-Hotels in urbanen Ballungsräumen. Das Konzept ist ausgerichtet auf das Rebranding bestehender Hotels, eignet sich aber genauso gut für die Umnutzung von Gewerbeliegenschaften und für Neubauten. Die Zielgruppe des Hotelkonzepts besteht aus Geschäftsreisenden in Mittel- und Großstädten, kostenbewusst und ausreichend technikaffin, um das Angebot zu schätzen. Die Idee dahinter ist, durch Digitalisierung die Kosten für den Hotelbetreiber zu reduzieren und dadurch die Preise für den Gast zu senken.

Der öffentliche Bereich des Häfele-Messestandes auf der Bau dient dabei als »Wohnzimmer« und bietet den Besuchern Raum, um sich auszutauschen und zu arbeiten. Digitale Komponenten wie ein WLAN-Netz, Self-Check-in, Smartphone-Key und die App zur Buchung individueller Services sind Teil des Gesamtkonzepts. Das Hotel-Mock-up macht erlebbar, wie mit Häfeles Hotelsortiment, bestehend aus mehr als 300 Produkten, Hotelzimmer bis ins Detail ausgestattet werden können – von der Eingangstür über die Bettleuchte bis zum Badaccessoire. Innerhalb des Sortiments sind Formen und Oberflächen aufeinander abgestimmt – so entsteht eine stilistische Einheit. Bei der Konzeption von Gästezimmern und Bädern können Planer und Betreiber aus dem Sortiment schnell und zielgerichtet die zueinander passenden Produkte und Systeme wählen. Sie profitieren dabei von weltweiter Verfügbarkeit, einheitlicher Qualität und durchgängiger Gestaltung.

Halle C4, Stand 311

Häfele GmbH & Co KG

72202 Nagold

Tel.: (07452) 95-0, Fax: -200

www.haefele.de