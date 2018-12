Osmo zeigt in München nicht nur Bewährtes für Profis und Heimwerker, sondern auch einige Neuheiten aus dem Segment Gartenholz. Die Verto-Fassadenprofile werden senkrecht angebracht und können in der Breite, in der Tiefe und in der Farbe variieren. Dadurch eröffnet sich für Planer und Architekten kreativer Spielraum. Pure ermöglicht die unsichtbare Befestigung von Rautenleisten: Eine solide Klammer wird auf der Rückseite der Fassadenprofile verschraubt. Selbstverständlich gilt auch für Pure und Verto die Devise »Holz trifft Farbe«, sie sind mit Osmo-Holzanstrichen endbehandelt und dadurch sofort einsatzbereit.

Halle B5, Stand 139

Osmo GmbH & Co. KG

48231 Warendorf

Tel.: (02581) 922-100, Fax: -200

www.osmo.de