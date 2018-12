C.R. Laurence zeigt Neues in den Bereichen Türen und Ausbau, Bad und Sanitär sowie Geländer. Im Fokus steht auch ein neuer Online-Shop, der das Bestellen vereinfacht. Highlight ist das Raumtrennsystem Office in verschiedenen Varianten. Neu ist Office New York, das Trennwände im Loft-Style ermöglicht, auch im Trendfarbton Mattschwarz. Die Variante Office XL erreicht Schallschutzwerte bis 42 dB. Zudem ist eine neue Zarge in Vorbereitung, die innovative Glasbänder aufnehmen kann. Ein Prototyp wird auf dem Stand zu sehen sein, inklusive eines Elektronik-Ganzglasschlosses, das bei Berührung automatisch öffnet.

Halle C3, Stand 131

C.R. Laurence of Europe GmbH

74360 Ilsfeld

Tel.: (07062) 91593-0, Fax: -16

www.crl.eu