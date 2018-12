Das CAD-Programm Tenado Holz ist speziell auf die Bedürfnisse von Schreinern, Tischlern und Holzhandwerkern ausgerichtet. Es verfügt über Features wie materialorientiertes Arbeiten, automatische Auswertungen, praktische Generatoren und viele weitere clevere Funktionen. Darunter eine Neuheit, die frisch zur Bau erscheint: der Korpusgenerator.

In regelmäßigen Abständen präsentiert das Tenado-Team die praxisnahe Software auf einer Leinwand am 68 m2 großen Messestand. Die Live-Präsentationen sind moderiert und erklären, wie Anwender mit Tenado Holz Konstruktionen erstellen können. Im VR-Erlebnisbereich erfahren Interessierte, wie es ist, vor und in ihrer eigenen Konstruktion zu stehen. Mithilfe einer VR-Brille tauchen sie tief ein in die virtuelle Software-Realität.

Halle C5, Stand 630

Tenado GmbH

44807 Bochum

Tel.: (0234) 9559-0

www.tenado.de