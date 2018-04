Neue Wege der Ausbildung

Digitalisierung insbesondere in den Bereichen CAD und CNC flächendeckend in die duale Ausbildung zu integrieren, war Thema eines Symposiums, zu dem Tischler NRW Anfang des Jahres in das Berufskolleg nach Bergisch Gladbach eingeladen hatte. Das Ziel war, Lehrkräfte der Berufsschulen und der überbetrieblichen Lehrwerkstätten an das Thema heranzuführen und auf einen gemeinsamen Stand zu bringen. Das Berufskolleg Bergisch Gladbach, die Kölner überbetriebliche Lehrwerkstatt am Butzweilerhof und Betriebe der Innungen Bergisches Land und Köln demonstrierten, wie Lerninhalte zur Digitalisierung an die Auszubildenden weitergegeben werden können. Tischler NRW hat einen Entwurf für eine Lehrerfortbildung mit den Schwerpunkten CAD/CAM entwickelt, die bereits im Schuljahr 2018/19 an den Start gehen könnte.