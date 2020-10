Hotspot am Niederrhein

Die Sitzbank in Eiche mit drei aufschlagenden Schubkastendoppeln aus grauem MDF kommt mit einfachen Mitteln zu einer klaren Funktionalität und Formgebung. In einem der Schubkästen ist ein schmales Innenfach abgeteilt, dessen Klappe mit DIN-7-Stiften angeschlagen ist. Mohammadnasser Moradi, Tischlerei Bartelt, 46514 Schermbeck. Belobigung Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Die Sitzbank in Eiche mit drei aufschlagenden Schubkastendoppeln aus grauem MDF kommt mit einfachen Mitteln zu einer klaren Funktionalität und Formgebung. In einem der Schubkästen ist ein schmales Innenfach abgeteilt, dessen Klappe mit DIN-7-Stiften angeschlagen ist. Mohammadnasser Moradi, Tischlerei Bartelt, 46514 Schermbeck. Belobigung Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Die Sitzbank in Eiche mit drei aufschlagenden Schubkastendoppeln aus grauem MDF kommt mit einfachen Mitteln zu einer klaren Funktionalität und Formgebung. In einem der Schubkästen ist ein schmales Innenfach abgeteilt, dessen Klappe mit DIN-7-Stiften angeschlagen ist. Mohammadnasser Moradi, Tischlerei Bartelt, 46514 Schermbeck. Belobigung Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Ein orthogonales Gatter aus überblatteten Leisten in Eiche bildet die wandhängende Grundstruktur der Garderobe. Korpus und Hutablage sind dünnwandig gefertigt und mit HPL belegt. Sie lassen sich ebenso wie die schichtverleimten Haken variabel in das Raster einhängen. Alexander Kieninger, Tischlerei Holzart, 46509 Xanten. Belobigung Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Ein orthogonales Gatter aus überblatteten Leisten in Eiche bildet die wandhängende Grundstruktur der Garderobe. Korpus und Hutablage sind dünnwandig gefertigt und mit HPL belegt. Sie lassen sich ebenso wie die schichtverleimten Haken variabel in das Raster einhängen. Alexander Kieninger, Tischlerei Holzart, 46509 Xanten. Belobigung Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Ein orthogonales Gatter aus überblatteten Leisten in Eiche bildet die wandhängende Grundstruktur der Garderobe. Korpus und Hutablage sind dünnwandig gefertigt und mit HPL belegt. Sie lassen sich ebenso wie die schichtverleimten Haken variabel in das Raster einhängen. Alexander Kieninger, Tischlerei Holzart, 46509 Xanten. Belobigung Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Das massive Zargengestell aus Nussbaum mit der markanten Eckverbindung trägt eine dünne, schwebend anmutende Platte in HPL. Die Kipp- und Schiebelade ist seitlich mit DIN-7-Stiften in den genuteten Zargen geführt und geschlossen vollständig unter der Tischplatte verborgen. Bemerkenswert ist die eigenständige Entwicklung einer formal und funktional überzeugenden Schubkastenführung, die einen Führungsbeschlag überflüssig macht. Jana Hülser, Tischlerei Trappmann, 46509 Xanten. Sonderpreis Handwerk Innovation Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Das massive Zargengestell aus Nussbaum mit der markanten Eckverbindung trägt eine dünne, schwebend anmutende Platte in HPL. Die Kipp- und Schiebelade ist seitlich mit DIN-7-Stiften in den genuteten Zargen geführt und geschlossen vollständig unter der Tischplatte verborgen. Bemerkenswert ist die eigenständige Entwicklung einer formal und funktional überzeugenden Schubkastenführung, die einen Führungsbeschlag überflüssig macht. Jana Hülser, Tischlerei Trappmann, 46509 Xanten. Sonderpreis Handwerk Innovation Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Die Platte des Tisches aus Kirschbaumholz ist mit Nutklötzen in den Zargen befestigt. Die Schublade nimmt mit ihrem vorspringenden Doppel die Ebene der nach unten konisch zulaufenden Beine auf und ist zwischen den Zargen auf Nutleisten geführt, ohne die Vorderzarge dabei ganz zu unterbrechen, so ist die Statik nicht beeinträchtigt. Ein Massivholzklassiker in klarer Formgebung und fachgerechter Konstruktion. Robin Sternol, MB Tischlerei, 47495 Rheinberg. Sonderpreis Klassik Massiv Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Die Platte des Tisches aus Kirschbaumholz ist mit Nutklötzen in den Zargen befestigt. Die Schublade nimmt mit ihrem vorspringenden Doppel die Ebene der nach unten konisch zulaufenden Beine auf und ist zwischen den Zargen auf Nutleisten geführt, ohne die Vorderzarge dabei ganz zu unterbrechen, so ist die Statik nicht beeinträchtigt. Ein Massivholzklassiker in klarer Formgebung und fachgerechter Konstruktion. Robin Sternol, MB Tischlerei, 47495 Rheinberg. Sonderpreis Klassik Massiv Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Die Platte des Tisches aus Kirschbaumholz ist mit Nutklötzen in den Zargen befestigt. Die Schublade nimmt mit ihrem vorspringenden Doppel die Ebene der nach unten konisch zulaufenden Beine auf und ist zwischen den Zargen auf Nutleisten geführt, ohne die Vorderzarge dabei ganz zu unterbrechen, so ist die Statik nicht beeinträchtigt. Ein Massivholzklassiker in klarer Formgebung und fachgerechter Konstruktion. Robin Sternol, MB Tischlerei, 47495 Rheinberg. Sonderpreis Klassik Massiv Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Der Kreis als zentrales geometrisches Element des Beistelltisches ist durch Banderolen aus aufgeschnittenen Skateboards und Ritchlite als Zylinder ausgebildet: Oben bunt mit magnetisch auf den Grundsäulen aufliegendem Deckel, darunter mit monochrom umlaufendem Rollladen. Im unteren Fach verbirgt sich eine doppelt ausschwenkbare Drehlade, die das Gestaltungsmotiv abwandelt und wiederholt. Das Möbel folgt einer durchgängigen Idee und kleidet perfekte Ausführung und Funktionalität in ein beeindruckendes Gewand. Merlin Berent, Tischlerei Staunraum, 47441 Moers. Zweiter Preis Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Der Kreis als zentrales geometrisches Element des Beistelltisches ist durch Banderolen aus aufgeschnittenen Skateboards und Ritchlite als Zylinder ausgebildet: Oben bunt mit magnetisch auf den Grundsäulen aufliegendem Deckel, darunter mit monochrom umlaufendem Rollladen. Im unteren Fach verbirgt sich eine doppelt ausschwenkbare Drehlade, die das Gestaltungsmotiv abwandelt und wiederholt. Das Möbel folgt einer durchgängigen Idee und kleidet perfekte Ausführung und Funktionalität in ein beeindruckendes Gewand. Merlin Berent, Tischlerei Staunraum, 47441 Moers. Zweiter Preis Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Mit einer selbst konstruierten Kinematik fährt der als flächenbündige Erweiterung der Tischplatte ausgebildete Sekretäraufsatz auf Knopfdruck in die Höhe und zurück. Die Platte schiebt sich dabei nach vorn. Beachtlich ist die eigenständige Leistung, aus selbst konstruierten Komponenten und Zulieferteilen eine spezifische elektromechanische Bewegungsfunktion zu entwickeln und in ein Möbel zu integrieren. Jonas Paus, Tischlerei Fingerhut, 46485 Wesel. Sonderpreis Technik Innovation Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Mit einer selbst konstruierten Kinematik fährt der als flächenbündige Erweiterung der Tischplatte ausgebildete Sekretäraufsatz auf Knopfdruck in die Höhe und zurück. Die Platte schiebt sich dabei nach vorn. Beachtlich ist die eigenständige Leistung, aus selbst konstruierten Komponenten und Zulieferteilen eine spezifische elektromechanische Bewegungsfunktion zu entwickeln und in ein Möbel zu integrieren. Jonas Paus, Tischlerei Fingerhut, 46485 Wesel. Sonderpreis Technik Innovation Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Mit einer selbst konstruierten Kinematik fährt der als flächenbündige Erweiterung der Tischplatte ausgebildete Sekretäraufsatz auf Knopfdruck in die Höhe und zurück. Die Platte schiebt sich dabei nach vorn. Beachtlich ist die eigenständige Leistung, aus selbst konstruierten Komponenten und Zulieferteilen eine spezifische elektromechanische Bewegungsfunktion zu entwickeln und in ein Möbel zu integrieren. Jonas Paus, Tischlerei Fingerhut, 46485 Wesel. Sonderpreis Technik Innovation Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Das dynamisch geformte Stahlgestell in Goldlack trägt einen im Profil ovalen Aufsatz aus europäischem Nussbaum, dessen Hülle sich in einzelne Leisten auflöst, die auf einem Textilrücken fixiert sind. In dem sorgfältig gefertigten Innenskelett läuft auf Nutleisten ein Schubkasten mit Klappenfach. Die feste Stirnseite und der auf Druck öffnende Schubkasten schließen jeweils randbündig mit dem Korpus ab. Eine eigenständige, überzeugende Alternative zum quaderförmigen Korpus, die dazu noch auf stimmigen Füßen steht! Marie Schreiner, Tischlerei Holzformart, 47506 Neukirchen-Vluyn. Zweiter Preis Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Das dynamisch geformte Stahlgestell in Goldlack trägt einen im Profil ovalen Aufsatz aus europäischem Nussbaum, dessen Hülle sich in einzelne Leisten auflöst, die auf einem Textilrücken fixiert sind. In dem sorgfältig gefertigten Innenskelett läuft auf Nutleisten ein Schubkasten mit Klappenfach. Die feste Stirnseite und der auf Druck öffnende Schubkasten schließen jeweils randbündig mit dem Korpus ab. Eine eigenständige, überzeugende Alternative zum quaderförmigen Korpus, die dazu noch auf stimmigen Füßen steht! Marie Schreiner, Tischlerei Holzformart, 47506 Neukirchen-Vluyn. Zweiter Preis Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Das dynamisch geformte Stahlgestell in Goldlack trägt einen im Profil ovalen Aufsatz aus europäischem Nussbaum, dessen Hülle sich in einzelne Leisten auflöst, die auf einem Textilrücken fixiert sind. In dem sorgfältig gefertigten Innenskelett läuft auf Nutleisten ein Schubkasten mit Klappenfach. Die feste Stirnseite und der auf Druck öffnende Schubkasten schließen jeweils randbündig mit dem Korpus ab. Eine eigenständige, überzeugende Alternative zum quaderförmigen Korpus, die dazu noch auf stimmigen Füßen steht! Marie Schreiner, Tischlerei Holzformart, 47506 Neukirchen-Vluyn. Zweiter Preis Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Das dynamisch geformte Stahlgestell in Goldlack trägt einen im Profil ovalen Aufsatz aus europäischem Nussbaum, dessen Hülle sich in einzelne Leisten auflöst, die auf einem Textilrücken fixiert sind. In dem sorgfältig gefertigten Innenskelett läuft auf Nutleisten ein Schubkasten mit Klappenfach. Die feste Stirnseite und der auf Druck öffnende Schubkasten schließen jeweils randbündig mit dem Korpus ab. Eine eigenständige, überzeugende Alternative zum quaderförmigen Korpus, die dazu noch auf stimmigen Füßen steht! Marie Schreiner, Tischlerei Holzformart, 47506 Neukirchen-Vluyn. Zweiter Preis Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Die grafische Anmutung des Sideboards gründet sich auf eine durchgehende Linienführung, reduzierte Materialstärken sowie eine klare Farb- und Materialzuweisung: Eingerahmt von der umlaufenden Korpuslinie nehmen die flächenbündig einschlagenden Fronten den Farbton des Fußgestells auf. Schlanke Stahlrahmen setzen die schlanken Korpusseiten in einer Ebene fort. Niklas Meurers, Werkstatt 21, 46539 Dinslaken. Belobigung Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Die grafische Anmutung des Sideboards gründet sich auf eine durchgehende Linienführung, reduzierte Materialstärken sowie eine klare Farb- und Materialzuweisung: Eingerahmt von der umlaufenden Korpuslinie nehmen die flächenbündig einschlagenden Fronten den Farbton des Fußgestells auf. Schlanke Stahlrahmen setzen die schlanken Korpusseiten in einer Ebene fort. Niklas Meurers, Werkstatt 21, 46539 Dinslaken. Belobigung Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Die grafische Anmutung des Sideboards gründet sich auf eine durchgehende Linienführung, reduzierte Materialstärken sowie eine klare Farb- und Materialzuweisung: Eingerahmt von der umlaufenden Korpuslinie nehmen die flächenbündig einschlagenden Fronten den Farbton des Fußgestells auf. Schlanke Stahlrahmen setzen die schlanken Korpusseiten in einer Ebene fort. Niklas Meurers, Werkstatt 21, 46539 Dinslaken. Belobigung Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Eine segmentierte Säule aus ummanteltem Stahl spannt auskragende Ritchliteböden ein, die ein schlankes Rechteck als Grundfläche definieren. Der 3-mm-Korpusmantel löst sich in vier umlaufend angeschlagene Türen mit magnetischer Zuhaltung auf. Die selbst gefertigten Beschläge sind eingegratet, Schubkästen werden hängend auf Laufböden geführt. Die Vorderstücke in Palisanderfurnier durchbrechen und inszenieren zugleich die Monomaterialität. Das Möbel überzeugt in seiner mutigen Ästhetik auf Grundlage der hochpräzisen Fertigung. Robert Zander, Tischlerei Reichenberg & Weiss, 47506 Neukirchen-Vluyn. Erster Preis Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Eine segmentierte Säule aus ummanteltem Stahl spannt auskragende Ritchliteböden ein, die ein schlankes Rechteck als Grundfläche definieren. Der 3-mm-Korpusmantel löst sich in vier umlaufend angeschlagene Türen mit magnetischer Zuhaltung auf. Die selbst gefertigten Beschläge sind eingegratet, Schubkästen werden hängend auf Laufböden geführt. Die Vorderstücke in Palisanderfurnier durchbrechen und inszenieren zugleich die Monomaterialität. Das Möbel überzeugt in seiner mutigen Ästhetik auf Grundlage der hochpräzisen Fertigung. Robert Zander, Tischlerei Reichenberg & Weiss, 47506 Neukirchen-Vluyn. Erster Preis Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Eine segmentierte Säule aus ummanteltem Stahl spannt auskragende Ritchliteböden ein, die ein schlankes Rechteck als Grundfläche definieren. Der 3-mm-Korpusmantel löst sich in vier umlaufend angeschlagene Türen mit magnetischer Zuhaltung auf. Die selbst gefertigten Beschläge sind eingegratet, Schubkästen werden hängend auf Laufböden geführt. Die Vorderstücke in Palisanderfurnier durchbrechen und inszenieren zugleich die Monomaterialität. Das Möbel überzeugt in seiner mutigen Ästhetik auf Grundlage der hochpräzisen Fertigung. Robert Zander, Tischlerei Reichenberg & Weiss, 47506 Neukirchen-Vluyn. Erster Preis Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Eine segmentierte Säule aus ummanteltem Stahl spannt auskragende Ritchliteböden ein, die ein schlankes Rechteck als Grundfläche definieren. Der 3-mm-Korpusmantel löst sich in vier umlaufend angeschlagene Türen mit magnetischer Zuhaltung auf. Die selbst gefertigten Beschläge sind eingegratet, Schubkästen werden hängend auf Laufböden geführt. Die Vorderstücke in Palisanderfurnier durchbrechen und inszenieren zugleich die Monomaterialität. Das Möbel überzeugt in seiner mutigen Ästhetik auf Grundlage der hochpräzisen Fertigung. Robert Zander, Tischlerei Reichenberg & Weiss, 47506 Neukirchen-Vluyn. Erster Preis Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Eine segmentierte Säule aus ummanteltem Stahl spannt auskragende Ritchliteböden ein, die ein schlankes Rechteck als Grundfläche definieren. Der 3-mm-Korpusmantel löst sich in vier umlaufend angeschlagene Türen mit magnetischer Zuhaltung auf. Die selbst gefertigten Beschläge sind eingegratet, Schubkästen werden hängend auf Laufböden geführt. Die Vorderstücke in Palisanderfurnier durchbrechen und inszenieren zugleich die Monomaterialität. Das Möbel überzeugt in seiner mutigen Ästhetik auf Grundlage der hochpräzisen Fertigung. Robert Zander, Tischlerei Reichenberg & Weiss, 47506 Neukirchen-Vluyn. Erster Preis Gute Form Wesel 2020

Fotos: Bettina Engel-Albustin