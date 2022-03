Möbel für Feinschmecker

Der Schreibtisch in Eiche und Glas ist durch seine transparente Bauweise mit sichtbaren Verbindungen charakterisiert: Überblattungen der 30/30 mm Zargen, eingesetzte 10/10 mm Leisten der Ablage unter der aufliegenden Glasplatte und ein untergehängter, fingergezinkter Schubkastenkorpus mit zwei Laden bilden eine luftige Architektur, die folgerichtig von der Glasplatte überdacht wird. Julian Bieneck, Bonack Aesthetic Engineering, 12526 Berlin

Fotos: Markus Hilbich für dds

Das kleine Sideboard in Eiche hat es in sich: Durch die clevere Nutführung verfährt die jeweils geöffnete Schiebetür aus der flächenbündigen geschlossenen Position nach hinten. Gelagert sind die Türhälften auf Kugelstiften, oben gefedert auf Druckstücken. Die Front zeigt auf der Vorderseite quer zur Faser eine dekorative vertikale Kehlung. Der massive Korpus ist auf Gehrung gefertigt, die gespundete Rückwand eingenutet. Lisanne Zeller, Holz und Raum GmbH, 13086 Berlin

Fotos: Markus Hilbich für dds

Der ovale Aufsatz des Spieltisches in Amerikanischem Nussbaum setzt sich aus zwei formverleimten Halbkreisen mit Radius von 260 mm sowie dem Mittelteil mit beidseitigen Schubkästen für Spielfiguren zusammen. Das Spielfeld aus Mineralwerkstoff ist seitlich in einem Konterprofil geführt: Es lässt sich mit dem durch ein federndes Druckstück gesicherten Seitenteil herausnehmen und wenden. Konisch zulaufende Beine sind schemelartig ausgestellt.Hanno Kühn, Wagner & Wagner, 14167 Berlin

Fotos: Markus Hilbich für dds

Der 700 mm breite Tisch aus europäischem Nussbaum hat eine Länge von 800 oder 1600 mm: Die ausgeklappten Hälften der massiven Platte mit Hirnleisten liegen seitlich auf ausziehbaren Zargendoppeln auf. Die Basisplatte ist mit Nutklötzen auf dem Stollen-Zargen-Gestell mit konisch zulaufenden Beinen und gestemmten Verbindungen befestigt. Flache Schubkästen laufen zwischen Zargen und Gratleiste.Arthur Rothfeld, Zweibaum Holzwerkstatt, 10961 Berlin

Fotos: Markus Hilbich für dds

Der in in amerikanischem Kirschbaum furnierte Korpus des kleinen Sideboards im Retrolook ist trapezförmig auf Gehrung zusammengesetzt. Die Schiebetüren in furnierter 16 mm MDF sind durch japanische Rollenbeschläge sehr leichtgängig! Die Schubkästen laufen auf Blum-Movento- Vollauszügen mit Tip-on-Funktion. Feine aufgesetzte Griffleisten betonen die orthogonale Gliederung der Front Julia Hinteregger, Zukunftsbau GmbH, 13086 Berlin

Fotos: Markus Hilbich für dds

Der »Atelierwagen« in gebürsteter, dunkelgrau gebeizter Eiche ist für das Arbeiten im Stehen ausgelegt. Der Stauraum wird mit vier Schubkästen und zwei Klappen erschlossen und ist rückseitig als Regal ausgebildet. Der Oberboden ist mit feinem Leder bezogen und einem Messingrahmen geschützt. Ein massiver Messingboden dient als offene Ablage. Alexey Joel Aghabeygi, Wagner & Wagner, 14167 Berlin

Fotos: Markus Hilbich für dds

