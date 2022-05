Spannung und Harmonie

Das schlanke Möbel in europäischem Kirschbaum und geschwärztem Stahl zeigt eine markante vertikale Gliederung: Die auf Gehrung angeschlagenen Türen und die Schwundfuge der Rückwand setzen die Teilung des aus U-förmigen Hälften zusammengesetzten Stahlblechsockels fort. Deckel und Boden sind mit halbverdeckten Schwalben eingesetzt. Beide Türen sind mit Hirnleisten versehen und verschwertet. Der Schubkasten ist hängend an Nutleisten geführt. Aaron Bigos, Gesellenstück, SHG 2021

Fotos: Wolfgang Pulfer

Das schlanke Möbel in europäischem Kirschbaum und geschwärztem Stahl zeigt eine markante vertikale Gliederung: Die auf Gehrung angeschlagenen Türen und die Schwundfuge der Rückwand setzen die Teilung des aus U-förmigen Hälften zusammengesetzten Stahlblechsockels fort. Deckel und Boden sind mit halbverdeckten Schwalben eingesetzt. Beide Türen sind mit Hirnleisten versehen und verschwertet. Der Schubkasten ist hängend an Nutleisten geführt. Aaron Bigos, Gesellenstück, SHG 2021

Fotos: Wolfgang Pulfer

Der Atelier-Wagen in Weißtanne und HPL von Fundermax steht auf vier Lenkrollen und wirkt durch unterschiedlich dimensionierte offene Fächer in abgestuften Fliedertönen leicht und spielerisch. Die Gehrungen sind ohne Schattenfalz ausgeführt und die Seiten als Griff und Absturzsicherung hochgezogen. Im unteren Fach kann ein Block im Format DIN A1 liegen. Die Aussteifung über die Diagonale wird durch eingestellte Wände in verschiedenen Tiefen realisiert. Die Box kann ins mittlere Fach geschoben werden. Das bewegliche Tablar dient auch als Tablett. Isabel Müller, Gesellenstück, SHG 2021

Fotos: Wolfgang Pulfer

In Anlehnung an alte Kontormöbel erzielt die abgestufte Geometrie der Stollen mit den zurückstehenden Korpusflächen in Eiche eine stark plastische Wirkung. Der Blick ins Innere des Möbels zeigt dort, wo man eher in die Stollen eingesetzte Füllungen erwarten würde, einen autarken Plattenkorpus, auf den die Stollen appliziert worden sind. Die verjüngten Füße ziehen optisch stark nach innen. Der in 25 mm MDF gefertigte Korpus verleiht dem 1830 mm hohen Möbel ein stattliches Gewicht! Die breite Tür ist mit einem Einstemmschloss versehen. Die Fachböden sind fest, der Schubkasten ist unterflur geführt. Jan Suselbeek, Gesellenstück, SHG 2021

Fotos: Wolfgang Pulfer

In Anlehnung an alte Kontormöbel erzielt die abgestufte Geometrie der Stollen mit den zurückstehenden Korpusflächen in Eiche eine stark plastische Wirkung. Der Blick ins Innere des Möbels zeigt dort, wo man eher in die Stollen eingesetzte Füllungen erwarten würde, einen autarken Plattenkorpus, auf den die Stollen appliziert worden sind. Die verjüngten Füße ziehen optisch stark nach innen. Der in 25 mm MDF gefertigte Korpus verleiht dem 1830 mm hohen Möbel ein stattliches Gewicht! Die breite Tür ist mit einem Einstemmschloss versehen. Die Fachböden sind fest, der Schubkasten ist unterflur geführt. Jan Suselbeek, Gesellenstück, SHG 2021

Fotos: Wolfgang Pulfer

Im Gestell in geölter heimischer Lärche ist der zweite Boden von oben als überblattetes Gitter zum Trocknen von Kräutern ausgeführt. Die mit Blüten belegte Tür des furnierten Korpus in Organoid nimmt das Thema auf. Der unterflur geführte Schubkasten lässt sich als Magazin für Öle herausnehmen. Linda Eder, Gesellenstück, SHG 2021

Fotos: Wolfgang Pulfer

Im Gestell in geölter heimischer Lärche ist der zweite Boden von oben als überblattetes Gitter zum Trocknen von Kräutern ausgeführt. Die mit Blüten belegte Tür des furnierten Korpus in Organoid nimmt das Thema auf. Der unterflur geführte Schubkasten lässt sich als Magazin für Öle herausnehmen. Linda Eder, Gesellenstück, SHG 2021

Fotos: Wolfgang Pulfer

Im Gestell in geölter heimischer Lärche ist der zweite Boden von oben als überblattetes Gitter zum Trocknen von Kräutern ausgeführt. Die mit Blüten belegte Tür des furnierten Korpus in Organoid nimmt das Thema auf. Der unterflur geführte Schubkasten lässt sich als Magazin für Öle herausnehmen. Linda Eder, Gesellenstück, SHG 2021

Fotos: Wolfgang Pulfer

Das rund 900 mm hohe Flurmöbel steht wie ein Turmalin im Raum: Es dient als Taschenleerer und Station für den Router sowie als Ladestation für das Smartphone. Im Grundriss zeigt es ein gleichschenkliges Dreieck. Der Korpusmantel aus gespundetem Ahorn ist mit Hirnleisten gesichert und legt sich um einen Innenkorpus aus geölter Forescolor-Faserplatte. Abgewinkelte Flanken deuten eine Koffertür an. Der durch den Grundriss kurze Schubkasten ist unterflur geführt.Maria Frühbeis, Gesellenstück, SHG 2021

Fotos: Wolfgang Pulfer

Das rund 900 mm hohe Flurmöbel steht wie ein Turmalin im Raum: Es dient als Taschenleerer und Station für den Router sowie als Ladestation für das Smartphone. Im Grundriss zeigt es ein gleichschenkliges Dreieck. Der Korpusmantel aus gespundetem Ahorn ist mit Hirnleisten gesichert und legt sich um einen Innenkorpus aus geölter Forescolor-Faserplatte. Abgewinkelte Flanken deuten eine Koffertür an. Der durch den Grundriss kurze Schubkasten ist unterflur geführt.Maria Frühbeis, Gesellenstück, SHG 2021

Fotos: Wolfgang Pulfer

Aktenmöbel in Ahorn und matt lackierter MDF. Der linke Teil des auf Gehrung gefügten Korpus ist horizontal mit lackierten MDF-Federn gespundet, die Gehrungen sind mit Hirnleisten gesichert. Der Stauraum wird von oben über eine Klappe erschlossen. Rechts ist der Korpusteil über dem Schubkasten als Ablage ausgeführt. Die Zarge des Gestells aus Rundstäben ist durch den hochgesetzten Korpusboden verdeckt. Moritz Kronthaler, Gesellenstück, SHG 2021

Fotos: Wolfgang Pulfer