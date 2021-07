Gute Form Bayern 2020: Erlesene Kammerspiele

Das Highboard in Rüster mit ovaler gestreckter Front ist als Sammlerschrank konzipiert. Die elegante Formgebung stellt vor anspruchsvolle konstruktive und handwerkliche Herausforderungen: Die Aufrechten des Gestells aus Messingvierkantprofil gehen flächenbündig in den Korpus über, Schubkästen laufen auf präzise eingefrästen Vollholzkulissen in Nussbaum. Innenflächen sind in der Anmutung einer textilen Auskleidung blau lackiert. Die nach oben und unten begrenzenden halbkreisförmigen Segmente sind ungenutzter Raum, was sicherlich auch der begrenzten Fertigungszeit geschuldet ist. Ludwig Brand, design.s – Richard Stanzel, 85354 Freising-Pulling.Belobigung Gute Form Bayern 2020

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Das Highboard in Rüster mit ovaler gestreckter Front ist als Sammlerschrank konzipiert. Die elegante Formgebung stellt vor anspruchsvolle konstruktive und handwerkliche Herausforderungen: Die Aufrechten des Gestells aus Messingvierkantprofil gehen flächenbündig in den Korpus über, Schubkästen laufen auf präzise eingefrästen Vollholzkulissen in Nussbaum. Innenflächen sind in der Anmutung einer textilen Auskleidung blau lackiert. Die nach oben und unten begrenzenden halbkreisförmigen Segmente sind ungenutzter Raum, was sicherlich auch der begrenzten Fertigungszeit geschuldet ist. Ludwig Brand, design.s – Richard Stanzel, 85354 Freising-Pulling.Belobigung Gute Form Bayern 2020

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Das Highboard in Rüster mit ovaler gestreckter Front ist als Sammlerschrank konzipiert. Die elegante Formgebung stellt vor anspruchsvolle konstruktive und handwerkliche Herausforderungen: Die Aufrechten des Gestells aus Messingvierkantprofil gehen flächenbündig in den Korpus über, Schubkästen laufen auf präzise eingefrästen Vollholzkulissen in Nussbaum. Innenflächen sind in der Anmutung einer textilen Auskleidung blau lackiert. Die nach oben und unten begrenzenden halbkreisförmigen Segmente sind ungenutzter Raum, was sicherlich auch der begrenzten Fertigungszeit geschuldet ist. Ludwig Brand, design.s – Richard Stanzel, 85354 Freising-Pulling.Belobigung Gute Form Bayern 2020

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Das Highboard in Rüster mit ovaler gestreckter Front ist als Sammlerschrank konzipiert. Die elegante Formgebung stellt vor anspruchsvolle konstruktive und handwerkliche Herausforderungen: Die Aufrechten des Gestells aus Messingvierkantprofil gehen flächenbündig in den Korpus über, Schubkästen laufen auf präzise eingefrästen Vollholzkulissen in Nussbaum. Innenflächen sind in der Anmutung einer textilen Auskleidung blau lackiert. Die nach oben und unten begrenzenden halbkreisförmigen Segmente sind ungenutzter Raum, was sicherlich auch der begrenzten Fertigungszeit geschuldet ist. Ludwig Brand, design.s – Richard Stanzel, 85354 Freising-Pulling.Belobigung Gute Form Bayern 2020

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Das Highboard in Rüster mit ovaler gestreckter Front ist als Sammlerschrank konzipiert. Die elegante Formgebung stellt vor anspruchsvolle konstruktive und handwerkliche Herausforderungen: Die Aufrechten des Gestells aus Messingvierkantprofil gehen flächenbündig in den Korpus über, Schubkästen laufen auf präzise eingefrästen Vollholzkulissen in Nussbaum. Innenflächen sind in der Anmutung einer textilen Auskleidung blau lackiert. Die nach oben und unten begrenzenden halbkreisförmigen Segmente sind ungenutzter Raum, was sicherlich auch der begrenzten Fertigungszeit geschuldet ist. Ludwig Brand, design.s – Richard Stanzel, 85354 Freising-Pulling.Belobigung Gute Form Bayern 2020

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Das Büromöbel in Kirschbaum und Linoleum greift mit der Frontgestaltung das Motiv kreuzender eingelegter Adern auf, die sich in den Vierkantprofilen des matten Gestells aus Edelstahl fortsetzen. Eine Idee mit Vorbildern, die hier konsequent umgesetzt worden ist: Die eingelegten Adern sind leicht erhaben und entsprechen in der Breite den Stahlprofilen. Durch einen zurückspringenden Innenkorpus schlagen die Türen flächenbündig ein. Die Inneneinteilung ist klar gegliedert und in der Dimension zurückgenommen. Schubkästen sind elegant an zurückgesetzten Laufböden hängend geführt. Maximilian Finsterwald, Schreinerei Josef Bichler, 83137 Schonstett. Belobigung Gute Form Bayern 2020

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Das Büromöbel in Kirschbaum und Linoleum greift mit der Frontgestaltung das Motiv kreuzender eingelegter Adern auf, die sich in den Vierkantprofilen des matten Gestells aus Edelstahl fortsetzen. Eine Idee mit Vorbildern, die hier konsequent umgesetzt worden ist: Die eingelegten Adern sind leicht erhaben und entsprechen in der Breite den Stahlprofilen. Durch einen zurückspringenden Innenkorpus schlagen die Türen flächenbündig ein. Die Inneneinteilung ist klar gegliedert und in der Dimension zurückgenommen. Schubkästen sind elegant an zurückgesetzten Laufböden hängend geführt. Maximilian Finsterwald, Schreinerei Josef Bichler, 83137 Schonstett. Belobigung Gute Form Bayern 2020

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Das Büromöbel in Kirschbaum und Linoleum greift mit der Frontgestaltung das Motiv kreuzender eingelegter Adern auf, die sich in den Vierkantprofilen des matten Gestells aus Edelstahl fortsetzen. Eine Idee mit Vorbildern, die hier konsequent umgesetzt worden ist: Die eingelegten Adern sind leicht erhaben und entsprechen in der Breite den Stahlprofilen. Durch einen zurückspringenden Innenkorpus schlagen die Türen flächenbündig ein. Die Inneneinteilung ist klar gegliedert und in der Dimension zurückgenommen. Schubkästen sind elegant an zurückgesetzten Laufböden hängend geführt. Maximilian Finsterwald, Schreinerei Josef Bichler, 83137 Schonstett. Belobigung Gute Form Bayern 2020

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Das Büromöbel in Kirschbaum und Linoleum greift mit der Frontgestaltung das Motiv kreuzender eingelegter Adern auf, die sich in den Vierkantprofilen des matten Gestells aus Edelstahl fortsetzen. Eine Idee mit Vorbildern, die hier konsequent umgesetzt worden ist: Die eingelegten Adern sind leicht erhaben und entsprechen in der Breite den Stahlprofilen. Durch einen zurückspringenden Innenkorpus schlagen die Türen flächenbündig ein. Die Inneneinteilung ist klar gegliedert und in der Dimension zurückgenommen. Schubkästen sind elegant an zurückgesetzten Laufböden hängend geführt. Maximilian Finsterwald, Schreinerei Josef Bichler, 83137 Schonstett. Belobigung Gute Form Bayern 2020

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Massive Böden aus dunkelkerniger Esche sind durch eingesetzte Stollen als Raumteiler auf Stehhöhe geschichtet. An den Enden bilden die Stollen jeweils einen Zinken, hier werden die Böden formschlüssig aufgesetzt. Dazwischen sind die Böden rechtwinklig ausgeklinkt, die Stollen entsprechend ausgesetzt und aufgeschoben. Ein kleiner, offen gezinkter Schubkasten kann auf Nutleisten beidseitig ausgezogen werden, eine Magnetwippe dient jeweils als Auszugssperre. Innen ist ein Fach mit Klappe abgeteilt, die mit Schatullenbändern angeschlagen ist. Paul Marquard, Holzrausch GmbH, 85659 Forstern. Preisträger Gute Form Bayern 2020

Fotos: Studio Pfleiderer

Massive Böden aus dunkelkerniger Esche sind durch eingesetzte Stollen als Raumteiler auf Stehhöhe geschichtet. An den Enden bilden die Stollen jeweils einen Zinken, hier werden die Böden formschlüssig aufgesetzt. Dazwischen sind die Böden rechtwinklig ausgeklinkt, die Stollen entsprechend ausgesetzt und aufgeschoben. Ein kleiner, offen gezinkter Schubkasten kann auf Nutleisten beidseitig ausgezogen werden, eine Magnetwippe dient jeweils als Auszugssperre. Innen ist ein Fach mit Klappe abgeteilt, die mit Schatullenbändern angeschlagen ist. Paul Marquard, Holzrausch GmbH, 85659 Forstern. Preisträger Gute Form Bayern 2020

Fotos: Studio Pfleiderer

Massive Böden aus dunkelkerniger Esche sind durch eingesetzte Stollen als Raumteiler auf Stehhöhe geschichtet. An den Enden bilden die Stollen jeweils einen Zinken, hier werden die Böden formschlüssig aufgesetzt. Dazwischen sind die Böden rechtwinklig ausgeklinkt, die Stollen entsprechend ausgesetzt und aufgeschoben. Ein kleiner, offen gezinkter Schubkasten kann auf Nutleisten beidseitig ausgezogen werden, eine Magnetwippe dient jeweils als Auszugssperre. Innen ist ein Fach mit Klappe abgeteilt, die mit Schatullenbändern angeschlagen ist. Paul Marquard, Holzrausch GmbH, 85659 Forstern. Preisträger Gute Form Bayern 2020

Fotos: Studio Pfleiderer

Massive Böden aus dunkelkerniger Esche sind durch eingesetzte Stollen als Raumteiler auf Stehhöhe geschichtet. An den Enden bilden die Stollen jeweils einen Zinken, hier werden die Böden formschlüssig aufgesetzt. Dazwischen sind die Böden rechtwinklig ausgeklinkt, die Stollen entsprechend ausgesetzt und aufgeschoben. Ein kleiner, offen gezinkter Schubkasten kann auf Nutleisten beidseitig ausgezogen werden, eine Magnetwippe dient jeweils als Auszugssperre. Innen ist ein Fach mit Klappe abgeteilt, die mit Schatullenbändern angeschlagen ist. Paul Marquard, Holzrausch GmbH, 85659 Forstern. Preisträger Gute Form Bayern 2020

Fotos: Studio Pfleiderer

Der in der Anmutung sehr hochwertige Schreibtisch gliedert sich in das solide Gestell aus Messing-Vierkantrohr und den aufliegenden, auf Gehrung gefertigten Korpus in Linoleum, der im hinteren Bereich eine Banderole in Kirschbaum zeigt. Die als Stiftablage gekehlte Oberfläche wird von profilierten Schieden aus Messing unterbrochen, dazwischen sind auf Achsstiften Klappen angeschlagen. Durch den eingerückten Drehpunkt öffnen sie sich durch Druck auf den Rand. Das offene Fach unter der Platte ist von Schubkästen flankiert, die ebenfalls auf Druck öffnen. Sie sind auf Messingprofilen zwischen Kugellagern in selbst gefertigten Laufwerken geführt. Paul Prendke, Werkstätte für Einrichtungen Gerhard Huber, 86438 Kissing. Belobigung Gute Form Bayern 2020.

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Der in der Anmutung sehr hochwertige Schreibtisch gliedert sich in das solide Gestell aus Messing-Vierkantrohr und den aufliegenden, auf Gehrung gefertigten Korpus in Linoleum, der im hinteren Bereich eine Banderole in Kirschbaum zeigt. Die als Stiftablage gekehlte Oberfläche wird von profilierten Schieden aus Messing unterbrochen, dazwischen sind auf Achsstiften Klappen angeschlagen. Durch den eingerückten Drehpunkt öffnen sie sich durch Druck auf den Rand. Das offene Fach unter der Platte ist von Schubkästen flankiert, die ebenfalls auf Druck öffnen. Sie sind auf Messingprofilen zwischen Kugellagern in selbst gefertigten Laufwerken geführt. Paul Prendke, Werkstätte für Einrichtungen Gerhard Huber, 86438 Kissing. Belobigung Gute Form Bayern 2020.

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Der in der Anmutung sehr hochwertige Schreibtisch gliedert sich in das solide Gestell aus Messing-Vierkantrohr und den aufliegenden, auf Gehrung gefertigten Korpus in Linoleum, der im hinteren Bereich eine Banderole in Kirschbaum zeigt. Die als Stiftablage gekehlte Oberfläche wird von profilierten Schieden aus Messing unterbrochen, dazwischen sind auf Achsstiften Klappen angeschlagen. Durch den eingerückten Drehpunkt öffnen sie sich durch Druck auf den Rand. Das offene Fach unter der Platte ist von Schubkästen flankiert, die ebenfalls auf Druck öffnen. Sie sind auf Messingprofilen zwischen Kugellagern in selbst gefertigten Laufwerken geführt. Paul Prendke, Werkstätte für Einrichtungen Gerhard Huber, 86438 Kissing. Belobigung Gute Form Bayern 2020.

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Der in der Anmutung sehr hochwertige Schreibtisch gliedert sich in das solide Gestell aus Messing-Vierkantrohr und den aufliegenden, auf Gehrung gefertigten Korpus in Linoleum, der im hinteren Bereich eine Banderole in Kirschbaum zeigt. Die als Stiftablage gekehlte Oberfläche wird von profilierten Schieden aus Messing unterbrochen, dazwischen sind auf Achsstiften Klappen angeschlagen. Durch den eingerückten Drehpunkt öffnen sie sich durch Druck auf den Rand. Das offene Fach unter der Platte ist von Schubkästen flankiert, die ebenfalls auf Druck öffnen. Sie sind auf Messingprofilen zwischen Kugellagern in selbst gefertigten Laufwerken geführt. Paul Prendke, Werkstätte für Einrichtungen Gerhard Huber, 86438 Kissing. Belobigung Gute Form Bayern 2020.

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Die schlichte Truhe aus massiver Tanne ist zweischalig auf Gehrung gefertigt und an den Ecken durch dekorativ eingesetzte Fremdfedern stabilisiert. Auf drei Ebenen werden Tablare in den Längsseiten des Innenkorpus geführt: Durch den abgeschrägten Grund der Laufnuten können sie nach oben herausgenommen und auf beliebiger Ebene eingesetzt werden. Der Deckel der Truhe ist mit gekröpften Bändern angeschlagen. Kunstvoll befestigte Lederriemen dienen als Deckelhalter. Die virtuose Schreinerarbeit transformiert den archaischen Möbeltypus souverän in die Gegenwart. Timo Bee, Schulen für Holz und Gestaltung Garmisch-Partenkirchen, Preisträger Gute Form Bayern 2020

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Die schlichte Truhe aus massiver Tanne ist zweischalig auf Gehrung gefertigt und an den Ecken durch dekorativ eingesetzte Fremdfedern stabilisiert. Auf drei Ebenen werden Tablare in den Längsseiten des Innenkorpus geführt: Durch den abgeschrägten Grund der Laufnuten können sie nach oben herausgenommen und auf beliebiger Ebene eingesetzt werden. Der Deckel der Truhe ist mit gekröpften Bändern angeschlagen. Kunstvoll befestigte Lederriemen dienen als Deckelhalter. Die virtuose Schreinerarbeit transformiert den archaischen Möbeltypus souverän in die Gegenwart. Timo Bee, Schulen für Holz und Gestaltung Garmisch-Partenkirchen, Preisträger Gute Form Bayern 2020

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Die schlichte Truhe aus massiver Tanne ist zweischalig auf Gehrung gefertigt und an den Ecken durch dekorativ eingesetzte Fremdfedern stabilisiert. Auf drei Ebenen werden Tablare in den Längsseiten des Innenkorpus geführt: Durch den abgeschrägten Grund der Laufnuten können sie nach oben herausgenommen und auf beliebiger Ebene eingesetzt werden. Der Deckel der Truhe ist mit gekröpften Bändern angeschlagen. Kunstvoll befestigte Lederriemen dienen als Deckelhalter. Die virtuose Schreinerarbeit transformiert den archaischen Möbeltypus souverän in die Gegenwart. Timo Bee, Schulen für Holz und Gestaltung Garmisch-Partenkirchen, Preisträger Gute Form Bayern 2020

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Die schlichte Truhe aus massiver Tanne ist zweischalig auf Gehrung gefertigt und an den Ecken durch dekorativ eingesetzte Fremdfedern stabilisiert. Auf drei Ebenen werden Tablare in den Längsseiten des Innenkorpus geführt: Durch den abgeschrägten Grund der Laufnuten können sie nach oben herausgenommen und auf beliebiger Ebene eingesetzt werden. Der Deckel der Truhe ist mit gekröpften Bändern angeschlagen. Kunstvoll befestigte Lederriemen dienen als Deckelhalter. Die virtuose Schreinerarbeit transformiert den archaischen Möbeltypus souverän in die Gegenwart. Timo Bee, Schulen für Holz und Gestaltung Garmisch-Partenkirchen, Preisträger Gute Form Bayern 2020

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Die schlichte Truhe aus massiver Tanne ist zweischalig auf Gehrung gefertigt und an den Ecken durch dekorativ eingesetzte Fremdfedern stabilisiert. Auf drei Ebenen werden Tablare in den Längsseiten des Innenkorpus geführt: Durch den abgeschrägten Grund der Laufnuten können sie nach oben herausgenommen und auf beliebiger Ebene eingesetzt werden. Der Deckel der Truhe ist mit gekröpften Bändern angeschlagen. Kunstvoll befestigte Lederriemen dienen als Deckelhalter. Die virtuose Schreinerarbeit transformiert den archaischen Möbeltypus souverän in die Gegenwart. Timo Bee, Schulen für Holz und Gestaltung Garmisch-Partenkirchen, Preisträger Gute Form Bayern 2020

Fotos: Studio Pfleiderer für dds