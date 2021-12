Gräserähnliche Bögen aus Furnierlagen sind über Eck zu filigranen Stollen zusammengeführt. Halb eingelassen, umschließen die auch an Jugendstilelemente erinnernden Bögen einen Quader, der mit einer Klappe nach oben öffnet. Als Griff für die flächenbündig einschlagende Klappe lässt sich das Teilstück eines der Bögen herausnehmen. Der eingelassene Magnet wird von einem unterfurnierten Gegenstück angezogen. Lea Franziska Bersch, Metrica GmbH, Senden. Belobigung Gute Form NRW 2021

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Das Vorbild eines Holzstapels, der von Gurten zusammengespannt wird, verwandelt sich hier in ein grafisch stilisiertes Leistenbündel: Die Leisten im Querschnitt von 16/10 mm sind erhaben in den Korpus aus schwarzer MDF eingelassen, an den Stirnflächen bilden die aufgesetzten Leistenköpfe in modifizierter Länge eine leicht konkav gespannte Fläche. Das lasergeschnittene Metallgestell gliedert den Korpus in Anlehnung an zwei Spanngurte in drei Abschnitte. Der Stauraum wird außen jeweils durch Schubkästen erschlossen und in der Mitte durch eine Klappe. Ein feingliedriges Möbel mit sensibel abgestimmten Proportionen. Paul Theodor Bolzen, Mantz Gmbh & Co. KG, Mönchengladbach. Belobigung Gute Form NRW 2021

Die künstlerisch anmutende Stele gliedert sich in einen mit Aquarellpapier belegten, offenen Grundkörper und den mit selbst hergestelltem, kunstvoll gefügtem Furnier belegten Aufsatz. Dieser ist in der Höhe stufenlos verschiebbar und durch einen verdeckten Seilzug im Grundkorpus selbsthemmend geführt. Das Möbel hat durch seine Bauform, die verborgene Öffnungsfunktion und seine Materialanmutung einen Objektcharakter, der die Gebrauchsfunktion in den Hintergrund treten lässt. Man kann an die diskrete Aufbewahrung von Schmuck oder anderer kleinerer Objekte denken, die erst auf den zweiten Blick zu sehen sein sollen. Franca Hahn, Schreinerei Mainz, Aachen. Zweiter Preis Gute Form NRW 2021

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Flexible Seiten aus miteinander verleimten Furnierlagen sind mit Lederbändern zu einer beweglichen Struktur verbunden, die durch zwei Schubkastengehäuse und einen dünnen, aufliegenden Boden ausgesteift wird. Die mit Leder belegten Vorderstücke der Schubläden sind in Anlehnung an einen Buchrücken konvex geformt, die konkaven Rückseiten lassen an den Seitenschnitt eines Buches denken. So ist der intendierte Gebrauch des Möbels auf subtile Weise auch in die Formgebung übersetzt worden. Die farblich angeglichenen und dennoch leicht abgestuften Oberflächen von Holz und Leder klingen harmonisch zusammen. Ein im doppelten Wortsinn spannender Gestaltungsansatz für ein altbekanntes Möbelthema! Alexander Jungbluth, Tischlerei Reichenberg-Weiss, Neukirchen-Vluyn. Erster Preis Gute Form NRW 2021

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Ein schlankes, in seiner Profilgeometrie dynamisch gestaltetes Gestell aus massivem Nussbaum umfasst den aufliegenden schlichten Korpus auch seitlich. Der namengebende »Schwarm« aufgesetzter Elemente belebt die matt lackierte Front der auf Gehrung einschlagenden Türen und integriert jeweils auch einen Griff, der sich leicht aus dem Schwarm hervorhebt. Im inneren des Korpus sind ein Glasboden und zwei flache Schubkästen angeordnet, die mit einem Ornamentband in Kerbschnitzarbeit verziert sind. Das Möbel zeigt ein reizvolles Zusammenspiel schlichter Formen und dekorativer Elemente. Luisa Kiel, Möbeltischlerei Fabry, Hille. Dritter Preis Gute Form NRW 2021

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Das originelle Sitz-und Aufbewahrunsmöbel erschließt den Korpus mit einer stabilen Matte aus Filz und gefälzten CDF-Leisten, die in den ovalen Rahmen einschlagen. In der Seitenabwicklung aus gekehlter Eiche mit Zwischenlagen aus Filz wirkt dieses Prinzip umgedreht: Hier dominieren die Leisten, die in ihrer konvexen Kannelierung an griechische Säulen erinnern. Die erst auf den zweiten Blick sichtbare, linear modifizierte Höhe der Mantelfläche erzeugt eine zusätzliche Dynamik. Jakob Koenen, Schreinerei Brings, Bergisch Gladbach.

Fotos: Bettina Engel-Albustin

Stollen und Böden aus dünnem HPL sind zu einer filigranen Grundstruktur zusammengesteckt. Die Bespannung aus elastischen Schnüren bildet eine durchlässige, fast transparente Hülle, durch die Gegenstände im Möbel platziert werden können. Zwei in der Materialstärke maximal reduzierte Schubkästen sind unauffällig unter dem unteren Regalboden hängend geführt. So steht der Betrachter vor einer minimalistischen Vitrine, deren Volumen weitgehend aufgelöst ist. Eric Kraft, Reichenberg-Weiss, Neukirchen-Vluyn. Belobigung Gute Form NRW 2021

Fotos: Bettina Engel-Albustin

