Das in Zebrano furnierte Wandpaneel offenbart erst an der Kante schwarze MDF als Trägerwerkstoff. Zwei ornamentartige Ablagen ergänzen sich zur geschlossenen Form. Wie das Schubkastengehäuse zeigen sie den durchgefärbten Werkstoff im Kontrast zur nach oben lichter werdenden Furnierblume. Die Schubkastendoppel teilen sich eine schlichte Griffbohrung, die dem wandhängenden Ablagemöbel mit der präzisen, sich ebenfalls schwarz absetzenden Fuge ein Gesicht gibt.Tim Weinberg, Tischlerei Ralf Weinberg, Wesel Fotos: Bettina Engel-Albustin für dds

Der scharf gezeichnete Korpus des Sideboards lebt vom Flächenkontrast des in der Ansicht zur Linie reduzierten Stahlmantels und des ruhigen Eichenfurniers mit seinen markanten, trapezförmigen Eingriffen. Die dafür erforderlichen breiten Einleimer sind in vorgefräste Taschen eingelassen, damit sie sich unter dem Furnier nicht abzeichnen. Die asymmetrisch geteilte Front zeigt neben dem Schubkastenblock eine überbreite Tür, die mit einem selbst konstruierten Zapfenband direkt im Stahlmantel angeschlagen ist, um die hohe Last dauerhaft zu führen. Florian Davids, Davids und Schneider, Kamp-Lintfort. Belobigung Gute Form Wesel Fotos: Bettina Engel-Albustin für dds

Ein gewichtiger Eichenkorpus liegt auf einem niedrigen Untergestell aus Vierkantstahl in Bronzelackierung. Die Front ist als einschlagende Klappe ausgebildet, die durch ihren gestaffelten Aufbau räumliche Tiefe erhält und eine grifflose Ansicht ermöglicht: Die zurückspringende Ebene zwischen der mit Linoleum belegten Grundplatte und der ebenso ausgeführten dünnen Außenschale zeigt geöffnet umlaufend eine Messingumrandung. Die Klappenhalterung mit Seilzug ist verdeckt eingelassen, die offen gezinkten Schubkästen sind schlank dimensioniert. Bemerkenswert ist die feine Handschrift, in der das große Volumen gezeichnet ist.Florian Wenting, Büttgen & Schorsch, Dinslaken. Belobigung Gute Form Wesel. Fotos: Bettina Engel-Albustin für dds

Der kleine Schreibtisch erscheint geschlossen als Durchdringung eines liegenden Quaders in grauem HPL (Fenix) mit fingergezinkten Gestellrahmen aus Zebrano. Die beiden Überhänge sind als stirnseitige Auszüge angelegt.In die Korpuskanten eingesetzte Zebranoeinleimer ermöglichen breite dekorative Fasen – ein pragmatischer Kantenschutz, der jedoch etwas auf Kosten der Trennschärfe von Materialien und Formen geht.Wanda Seegers, Tischlerei Holzart, Xanten. Dritter Preis Gute Form Wesel Fotos: Bettina Engel-Albustin für dds

Auch das Säulenmöbel aus HPL Richlite und schwarz gebeizter Eiche gliedert sich in Sockel, drei Aufrechte, Zwischenböden und einen abschließenden Zylinder, der sich nach oben öffnet: Ein modifizierter Push-to-open-Beschlag hebt den Deckel über den abschließenden Ring und lässt ihn zur Seite schwenken. Die Hülle des Möbels besteht aus flachen Ringen, deren Außenkontur den unregelmäßigen Sägeschnitt der Bandsäge zeigt. Der Innenradius ist präzise gefräst. Diese Ringe lassen sich segmentweise anheben und haften magnetisch an der Zwischenebene. Durch Antippen fallen sie in ihre Position auf minimal konisch gearbeitete Distanzstücke zurück. Mit Kreide beschriftet, wird das schwarze Richlite zum Träger von Lyrik. Florian Neuhaus, Reichenberg und Weiss, Neukirchen-Vluyn. Zweiter Preis Gute Form Wesel Fotos: Bettina Engel-Albustin für dds

Polierte, mit aufgerautem Leder belegte Messingscheiben sind zu einem luftigen Zylinder geschichtet und die Distanzstücke mit einer innen durchlaufenden Gewindestange verspannt. Kunstvoll umhüllt ein Vorhang aus spiralig fallenden Ringen die statische Innenform. Aus Furnierlagen rundverleimt, lassen sie sich hochschoppen und finden durch Materialspannung Halt um die konisch gearbeiteten Aufrechten. Ein verborgener und gleichzeitig offenbarer Öffnungsvorgang! Den oberen Abschluss des Möbels bildet als luftiges Gegenstück zum Sockel ein dünnwandiger Furnierzylinder. Die abschließende, lederbelegte Messingscheibe schwenkt in schräger Ebene hoch. Dieser Beschlag wurde selbst konstruiert und gefertigt. Ein faszinierendes Möbelstück in warmer Materialanmutung und perfekter Ausführung! Esra Heuermann, Reichenberg und Weiss, Neukirchen-Vluyn. Erster Preis Gute Form Wesel Fotos: Bettina Engel-Albustin für dds

