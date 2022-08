Alles im Fluss

Die gesteckte, archaisch im Betonsockel verkeilte Struktur aus Vollkernplatte wird ausgesteift durch die eingeschobenen Korpuselemente mit Türen und Schubkästen in lackierter MDF sowie eine Füllung aus Acrylglas über dem Sockel. Womöglich ist die Vollkernplatte in der Dicke etwas unterdimensioniert! Türen sind mit Tiomos-Bändern angeschlagen und öffnen mit Push-to-open. Die auf Nutleisten geführten Schubkästen in Eiche könnten in einer Serienversion mechanisch geführt werden. Niklas Burgbacher, Schreinerei Buchal & Krings, 50825 Köln

Fotos: Stephan Geiger für dds

Die gesteckte, archaisch im Betonsockel verkeilte Struktur aus Vollkernplatte wird ausgesteift durch die eingeschobenen Korpuselemente mit Türen und Schubkästen in lackierter MDF sowie eine Füllung aus Acrylglas über dem Sockel. Womöglich ist die Vollkernplatte in der Dicke etwas unterdimensioniert! Türen sind mit Tiomos-Bändern angeschlagen und öffnen mit Push-to-open. Die auf Nutleisten geführten Schubkästen in Eiche könnten in einer Serienversion mechanisch geführt werden. Niklas Burgbacher, Schreinerei Buchal & Krings, 50825 Köln

Fotos: Stephan Geiger für dds

Die gesteckte, archaisch im Betonsockel verkeilte Struktur aus Vollkernplatte wird ausgesteift durch die eingeschobenen Korpuselemente mit Türen und Schubkästen in lackierter MDF sowie eine Füllung aus Acrylglas über dem Sockel. Womöglich ist die Vollkernplatte in der Dicke etwas unterdimensioniert! Türen sind mit Tiomos-Bändern angeschlagen und öffnen mit Push-to-open. Die auf Nutleisten geführten Schubkästen in Eiche könnten in einer Serienversion mechanisch geführt werden. Niklas Burgbacher, Schreinerei Buchal & Krings, 50825 Köln

Fotos: Stephan Geiger für dds

Die gesteckte, archaisch im Betonsockel verkeilte Struktur aus Vollkernplatte wird ausgesteift durch die eingeschobenen Korpuselemente mit Türen und Schubkästen in lackierter MDF sowie eine Füllung aus Acrylglas über dem Sockel. Womöglich ist die Vollkernplatte in der Dicke etwas unterdimensioniert! Türen sind mit Tiomos-Bändern angeschlagen und öffnen mit Push-to-open. Die auf Nutleisten geführten Schubkästen in Eiche könnten in einer Serienversion mechanisch geführt werden. Niklas Burgbacher, Schreinerei Buchal & Krings, 50825 Köln

Fotos: Stephan Geiger für dds

Mit Linoleum belegte Fronten schlagen stumpf in den gefälzten Korpus ein: Fein profilierte Griffleisten aus Nussbaum gliedern sie rhythmisch in Schubkästen und Türen. Eschenstäbe übertragen wie Stapelleisten die Last des Korpus auf die beiden Gestellbrücken. Türen sind unsichtbar mit Tiomos-H-Bändern angeschlagen. Klassisch geführte Schubkästen gleiten auf MDF-Streifen, die mit HPL belegt sind.Nils Farrenberg, Tischlerei Welter, 50676 Köln. Belobigung Gute Form Köln 2022

Foto: Stephan Geiger für dds

Mit Linoleum belegte Fronten schlagen stumpf in den gefälzten Korpus ein: Fein profilierte Griffleisten aus Nussbaum gliedern sie rhythmisch in Schubkästen und Türen. Eschenstäbe übertragen wie Stapelleisten die Last des Korpus auf die beiden Gestellbrücken. Türen sind unsichtbar mit Tiomos-H-Bändern angeschlagen. Klassisch geführte Schubkästen gleiten auf MDF-Streifen, die mit HPL belegt sind.Nils Farrenberg, Tischlerei Welter, 50676 Köln. Belobigung Gute Form Köln 2022

Foto: Stephan Geiger für dds

Mit Linoleum belegte Fronten schlagen stumpf in den gefälzten Korpus ein: Fein profilierte Griffleisten aus Nussbaum gliedern sie rhythmisch in Schubkästen und Türen. Eschenstäbe übertragen wie Stapelleisten die Last des Korpus auf die beiden Gestellbrücken. Türen sind unsichtbar mit Tiomos-H-Bändern angeschlagen. Klassisch geführte Schubkästen gleiten auf MDF-Streifen, die mit HPL belegt sind.Nils Farrenberg, Tischlerei Welter, 50676 Köln. Belobigung Gute Form Köln 2022

Foto: Stephan Geiger für dds

Mit Linoleum belegte Fronten schlagen stumpf in den gefälzten Korpus ein: Fein profilierte Griffleisten aus Nussbaum gliedern sie rhythmisch in Schubkästen und Türen. Eschenstäbe übertragen wie Stapelleisten die Last des Korpus auf die beiden Gestellbrücken. Türen sind unsichtbar mit Tiomos-H-Bändern angeschlagen. Klassisch geführte Schubkästen gleiten auf MDF-Streifen, die mit HPL belegt sind.Nils Farrenberg, Tischlerei Welter, 50676 Köln. Belobigung Gute Form Köln 2022

Foto: Stephan Geiger für dds

Wandhängende, offen geschlitzte Eicherahmen umschließen mit ihren ausgesetzten Aufrechten zwei schwarz durchgefärbte MDF-Gehäuse auf Gehrung mit klassisch geführten Schubkästen, die nach rechts öffnen und durch eine Öffnung im Korpusboden herausgeschoben werden. Den massiven Doppeln der gezinkten Schübe entsprechen optisch auf der linken Seite eingenutete Blenden. Lukas Hauser, Holzkultur & Welter GmbH, 50739 Köln. Belobigung Gute Form Köln 2022

Fotos: Stephan Geiger für dds

Wandhängende, offen geschlitzte Eicherahmen umschließen mit ihren ausgesetzten Aufrechten zwei schwarz durchgefärbte MDF-Gehäuse auf Gehrung mit klassisch geführten Schubkästen, die nach rechts öffnen und durch eine Öffnung im Korpusboden herausgeschoben werden. Den massiven Doppeln der gezinkten Schübe entsprechen optisch auf der linken Seite eingenutete Blenden. Lukas Hauser, Holzkultur & Welter GmbH, 50739 Köln. Belobigung Gute Form Köln 2022

Fotos: Stephan Geiger für dds

Wandhängende, offen geschlitzte Eicherahmen umschließen mit ihren ausgesetzten Aufrechten zwei schwarz durchgefärbte MDF-Gehäuse auf Gehrung mit klassisch geführten Schubkästen, die nach rechts öffnen und durch eine Öffnung im Korpusboden herausgeschoben werden. Den massiven Doppeln der gezinkten Schübe entsprechen optisch auf der linken Seite eingenutete Blenden. Lukas Hauser, Holzkultur & Welter GmbH, 50739 Köln. Belobigung Gute Form Köln 2022

Fotos: Stephan Geiger für dds

Wandhängende, offen geschlitzte Eicherahmen umschließen mit ihren ausgesetzten Aufrechten zwei schwarz durchgefärbte MDF-Gehäuse auf Gehrung mit klassisch geführten Schubkästen, die nach rechts öffnen und durch eine Öffnung im Korpusboden herausgeschoben werden. Den massiven Doppeln der gezinkten Schübe entsprechen optisch auf der linken Seite eingenutete Blenden. Lukas Hauser, Holzkultur & Welter GmbH, 50739 Köln. Belobigung Gute Form Köln 2022

Fotos: Stephan Geiger für dds

Der Korpus in Birnbaum mit 15 mm Wandstärke wird von dem dunkel mit Eisenacetat gebeizten Eichegestell von 30/30 mm grazil getragen: Er liegt schwebend auf 4 mm Messingprofilen und zeigt stark verbreiterte Schwalben. Hinter den nach unten höher werdenden Doppeln aus Birnbaum sind die Schubkästen wie das Gestell in Eiche ausgeführt und auf 15/15 mm Laufleisten geführt, die innen an die Korpuswand geschraubt sind. Die Oberflächen sind mit Hartwachsöl behandelt. Ein im besten Sinne anmutiges Gesellenstück.Philipp Hawlitschek, Museum Ludwig, Stadt Köln. Erster Preis Gute Form Köln 2022

Fotos: Stephan Geiger für dds

Der Korpus in Birnbaum mit 15 mm Wandstärke wird von dem dunkel mit Eisenacetat gebeizten Eichegestell von 30/30 mm grazil getragen: Er liegt schwebend auf 4 mm Messingprofilen und zeigt stark verbreiterte Schwalben. Hinter den nach unten höher werdenden Doppeln aus Birnbaum sind die Schubkästen wie das Gestell in Eiche ausgeführt und auf 15/15 mm Laufleisten geführt, die innen an die Korpuswand geschraubt sind. Die Oberflächen sind mit Hartwachsöl behandelt. Ein im besten Sinne anmutiges Gesellenstück.Philipp Hawlitschek, Museum Ludwig, Stadt Köln. Erster Preis Gute Form Köln 2022

Fotos: Stephan Geiger für dds

Der Korpus in Birnbaum mit 15 mm Wandstärke wird von dem dunkel mit Eisenacetat gebeizten Eichegestell von 30/30 mm grazil getragen: Er liegt schwebend auf 4 mm Messingprofilen und zeigt stark verbreiterte Schwalben. Hinter den nach unten höher werdenden Doppeln aus Birnbaum sind die Schubkästen wie das Gestell in Eiche ausgeführt und auf 15/15 mm Laufleisten geführt, die innen an die Korpuswand geschraubt sind. Die Oberflächen sind mit Hartwachsöl behandelt. Ein im besten Sinne anmutiges Gesellenstück.Philipp Hawlitschek, Museum Ludwig, Stadt Köln. Erster Preis Gute Form Köln 2022

Fotos: Stephan Geiger für dds

Der Korpus in Birnbaum mit 15 mm Wandstärke wird von dem dunkel mit Eisenacetat gebeizten Eichegestell von 30/30 mm grazil getragen: Er liegt schwebend auf 4 mm Messingprofilen und zeigt stark verbreiterte Schwalben. Hinter den nach unten höher werdenden Doppeln aus Birnbaum sind die Schubkästen wie das Gestell in Eiche ausgeführt und auf 15/15 mm Laufleisten geführt, die innen an die Korpuswand geschraubt sind. Die Oberflächen sind mit Hartwachsöl behandelt. Ein im besten Sinne anmutiges Gesellenstück.Philipp Hawlitschek, Museum Ludwig, Stadt Köln. Erster Preis Gute Form Köln 2022

Fotos: Stephan Geiger für dds

Die flächenhafte Aufteilung des Möbels erinnert an abstrakte Malerei des 20. Jahrhunderts. Gedübelte Kanthölzer aus 39/39 mm Ahorn sind mit feinen Stoßfugen zu einer mäandernden Struktur verbunden. Sie definieren Korpusbereiche für Türen, Schubkästen und eine Glasvitrine. Die äußeren Korpusflächen sind in Mint lackiert, die inneren sowie die Bänder in Signalorange. Die Vitrine wird über eine seitliche Schiebewand erschlossen. Die Türen zeigen oben ein angefrästes Griffprofil und sind ohne Anschlag mit Magneten positioniert, die Doppel der auf Nutleisten geführten Schübe sind unten rückseitig als Griff angeschrägt. Das Möbel zeigt einen spielerischen, frischen Charakter!Judith Hohenhaus, Sozialbetriebe Köln, 51105 Köln. Belobigung Gute Form Köln 2022

Fotos: Stephan Geiger für dds

Die flächenhafte Aufteilung des Möbels erinnert an abstrakte Malerei des 20. Jahrhunderts. Gedübelte Kanthölzer aus 39/39 mm Ahorn sind mit feinen Stoßfugen zu einer mäandernden Struktur verbunden. Sie definieren Korpusbereiche für Türen, Schubkästen und eine Glasvitrine. Die äußeren Korpusflächen sind in Mint lackiert, die inneren sowie die Bänder in Signalorange. Die Vitrine wird über eine seitliche Schiebewand erschlossen. Die Türen zeigen oben ein angefrästes Griffprofil und sind ohne Anschlag mit Magneten positioniert, die Doppel der auf Nutleisten geführten Schübe sind unten rückseitig als Griff angeschrägt. Das Möbel zeigt einen spielerischen, frischen Charakter!Judith Hohenhaus, Sozialbetriebe Köln, 51105 Köln. Belobigung Gute Form Köln 2022

Fotos: Stephan Geiger für dds

Die flächenhafte Aufteilung des Möbels erinnert an abstrakte Malerei des 20. Jahrhunderts. Gedübelte Kanthölzer aus 39/39 mm Ahorn sind mit feinen Stoßfugen zu einer mäandernden Struktur verbunden. Sie definieren Korpusbereiche für Türen, Schubkästen und eine Glasvitrine. Die äußeren Korpusflächen sind in Mint lackiert, die inneren sowie die Bänder in Signalorange. Die Vitrine wird über eine seitliche Schiebewand erschlossen. Die Türen zeigen oben ein angefrästes Griffprofil und sind ohne Anschlag mit Magneten positioniert, die Doppel der auf Nutleisten geführten Schübe sind unten rückseitig als Griff angeschrägt. Das Möbel zeigt einen spielerischen, frischen Charakter!Judith Hohenhaus, Sozialbetriebe Köln, 51105 Köln. Belobigung Gute Form Köln 2022

Fotos: Stephan Geiger für dds

Die flächenhafte Aufteilung des Möbels erinnert an abstrakte Malerei des 20. Jahrhunderts. Gedübelte Kanthölzer aus 39/39 mm Ahorn sind mit feinen Stoßfugen zu einer mäandernden Struktur verbunden. Sie definieren Korpusbereiche für Türen, Schubkästen und eine Glasvitrine. Die äußeren Korpusflächen sind in Mint lackiert, die inneren sowie die Bänder in Signalorange. Die Vitrine wird über eine seitliche Schiebewand erschlossen. Die Türen zeigen oben ein angefrästes Griffprofil und sind ohne Anschlag mit Magneten positioniert, die Doppel der auf Nutleisten geführten Schübe sind unten rückseitig als Griff angeschrägt. Das Möbel zeigt einen spielerischen, frischen Charakter!Judith Hohenhaus, Sozialbetriebe Köln, 51105 Köln. Belobigung Gute Form Köln 2022

Fotos: Stephan Geiger für dds

Die flächenhafte Aufteilung des Möbels erinnert an abstrakte Malerei des 20. Jahrhunderts. Gedübelte Kanthölzer aus 39/39 mm Ahorn sind mit feinen Stoßfugen zu einer mäandernden Struktur verbunden. Sie definieren Korpusbereiche für Türen, Schubkästen und eine Glasvitrine. Die äußeren Korpusflächen sind in Mint lackiert, die inneren sowie die Bänder in Signalorange. Die Vitrine wird über eine seitliche Schiebewand erschlossen. Die Türen zeigen oben ein angefrästes Griffprofil und sind ohne Anschlag mit Magneten positioniert, die Doppel der auf Nutleisten geführten Schübe sind unten rückseitig als Griff angeschrägt. Das Möbel zeigt einen spielerischen, frischen Charakter!Judith Hohenhaus, Sozialbetriebe Köln, 51105 Köln. Belobigung Gute Form Köln 2022

Fotos: Stephan Geiger für dds

Das frei stehende Highboard zeigt einen in der Höhe gestaffelten Aufbau in klarer Materialzuweisung: Stahlgestell, liegender Korpus in horizontal umlaufendem Eiche- Starkfurnier, durchbrochen von Türen in lackierter, vertikal gefräster MDF, tresenartig angefaste Platte mit Linoleumbelag. Der Stauraum des Möbels ist nur frontal erschlossen: Türen sind mit Topfbändern angeschlagen, die auf Nutleisten geführten Schubkästen öffnen mit Tip-on.Lars Moritz Kaiser, MCM Design, 50256 Pulheim

Foto: Stephan Geiger für dds

Das frei stehende Highboard zeigt einen in der Höhe gestaffelten Aufbau in klarer Materialzuweisung: Stahlgestell, liegender Korpus in horizontal umlaufendem Eiche- Starkfurnier, durchbrochen von Türen in lackierter, vertikal gefräster MDF, tresenartig angefaste Platte mit Linoleumbelag. Der Stauraum des Möbels ist nur frontal erschlossen: Türen sind mit Topfbändern angeschlagen, die auf Nutleisten geführten Schubkästen öffnen mit Tip-on.Lars Moritz Kaiser, MCM Design, 50256 Pulheim

Foto: Stephan Geiger für dds

Das kompakte, hängende Flurmöbel kombiniert HPL-belegte MDF mit feinjährigem Nadelholz. Die wie eine Haut anmutende, auf Gehrung gefügte Hülle wird dreifach durchbrochen: von zwei flächenbündig eingeschnittenen Doppeln mit präzisem Fugenbild und einer mit kleinem Radius eingefrästen Ablage. Die Schübe öffnen mit Push-to-open und sind auf innen liegenden Nutleisten geführt. Alice Keß, Tischlerei Matthäus & Busch, 51063 Köln. Dritter Preis Gute Form Köln 2022

Fotos: Stephan Geiger für dds

Das kompakte, hängende Flurmöbel kombiniert HPL-belegte MDF mit feinjährigem Nadelholz. Die wie eine Haut anmutende, auf Gehrung gefügte Hülle wird dreifach durchbrochen: von zwei flächenbündig eingeschnittenen Doppeln mit präzisem Fugenbild und einer mit kleinem Radius eingefrästen Ablage. Die Schübe öffnen mit Push-to-open und sind auf innen liegenden Nutleisten geführt. Alice Keß, Tischlerei Matthäus & Busch, 51063 Köln. Dritter Preis Gute Form Köln 2022

Fotos: Stephan Geiger für dds

Das kompakte, hängende Flurmöbel kombiniert HPL-belegte MDF mit feinjährigem Nadelholz. Die wie eine Haut anmutende, auf Gehrung gefügte Hülle wird dreifach durchbrochen: von zwei flächenbündig eingeschnittenen Doppeln mit präzisem Fugenbild und einer mit kleinem Radius eingefrästen Ablage. Die Schübe öffnen mit Push-to-open und sind auf innen liegenden Nutleisten geführt. Alice Keß, Tischlerei Matthäus & Busch, 51063 Köln. Dritter Preis Gute Form Köln 2022

Fotos: Stephan Geiger für dds

Das wandhängende, auf Gehrung in Eiche mit Linoleumfronten gefertigte Möbel zeigt außen Türen mit angesetzten Laden, die sich mit einem runden Stift auf dem Korpusboden abstützen. Sie flankieren einen schmalen Kulissenauszug für Schlüssel und einen breiten, auf vier Kulissen unterflur geführten Schubkasten. Alle Fronten werden durch Auswerfer im Unterboden geöffnet.Florian Puhl, Kölner Möbelwerkstätten, 50859 Köln. Zweiter Preis Gute Form Köln 2022

Fotos: Stephan Geiger für dds

Das wandhängende, auf Gehrung in Eiche mit Linoleumfronten gefertigte Möbel zeigt außen Türen mit angesetzten Laden, die sich mit einem runden Stift auf dem Korpusboden abstützen. Sie flankieren einen schmalen Kulissenauszug für Schlüssel und einen breiten, auf vier Kulissen unterflur geführten Schubkasten. Alle Fronten werden durch Auswerfer im Unterboden geöffnet.Florian Puhl, Kölner Möbelwerkstätten, 50859 Köln. Zweiter Preis Gute Form Köln 2022

Fotos: Stephan Geiger für dds

Das wandhängende, auf Gehrung in Eiche mit Linoleumfronten gefertigte Möbel zeigt außen Türen mit angesetzten Laden, die sich mit einem runden Stift auf dem Korpusboden abstützen. Sie flankieren einen schmalen Kulissenauszug für Schlüssel und einen breiten, auf vier Kulissen unterflur geführten Schubkasten. Alle Fronten werden durch Auswerfer im Unterboden geöffnet.Florian Puhl, Kölner Möbelwerkstätten, 50859 Köln. Zweiter Preis Gute Form Köln 2022

Fotos: Stephan Geiger für dds

Das wandhängende, auf Gehrung in Eiche mit Linoleumfronten gefertigte Möbel zeigt außen Türen mit angesetzten Laden, die sich mit einem runden Stift auf dem Korpusboden abstützen. Sie flankieren einen schmalen Kulissenauszug für Schlüssel und einen breiten, auf vier Kulissen unterflur geführten Schubkasten. Alle Fronten werden durch Auswerfer im Unterboden geöffnet.Florian Puhl, Kölner Möbelwerkstätten, 50859 Köln. Zweiter Preis Gute Form Köln 2022

Fotos: Stephan Geiger für dds