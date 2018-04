Die schlanke Schubkastensäule aus grauer MDF steht mit umlaufender Luft in einem dynamischen Band aus Esche. Es verdankt seine Torsion gegenläufig trapezförmigen Böden, die durch offene Schwalbenschwänze mit den Seiten verbunden sind. Eine quadratische Grundplatte aus Stahl verleiht der drehbar gelagerten Stele die nötige Bodenhaftung.Die Schubladen können zu beiden Seiten geöffnet werden, die Mittelstellung ist magnetisch fixiert. Frieder Sigle, Schreinerei Emminger, 78652 Deißlingen Fotos: Bianca Oppenländer

Das schwungvolle Gestell des Zeichentisches ist als Sandwich in Rüster und Edelstahl ausgeführt. Die mit Linoleum belegte und in der Neigung verstellbare Platte ist mittig gelagert und lässt sich stufenlos fixieren. Hannes Rühle, Schreinerei Staege, 74544 Michelbach an der Bilz. Auszeichnung Detailpreis Gestaltete Gesellenstücke 2017 Fotos: Bianca Oppenländer

Die Schmuckschatulle in Eiche und schwarzer MDF ist ein sauber durchgearbeitetes Gesellenstück der kleinen Form. Das Sägefurnier gibt dem Korpus eine ungeschliffene Haut, die den Schmuck im Inneren zur Geltung bringt. Auch das lose Brett mit eingelegtem Spiegel folgt diesem Gestaltungsprinzip.Xenia Bantel, Schreinerei Bantel & Langsam, 73066 Uhingen. Auszeichnung Detailpreis Gestaltete Gesellenstücke 2017 Fotos: Bianca Oppenländer

Genauigkeit ist eine wichtige Voraussetzung, um aus Korpusmodulen unterschiedliche Konfigurationen bilden zu können. Diese klassische Ausführung in Birnbaum erfüllt die hohen konstruktiven Anforderungen.Rosa Ackermann, Heemken Ateliers, 76327 Pfinztal. Nominierung Detailpreis Gestaltete Gesellenstücke 2017 Fotos: Bianca Oppenländer

Die Kombination von Stahl und Holz prägt den archaischen Charakter: Der flache Korpus in Nussbaum geht mit den angesetzten durchbrochenen Stahlplatten eine ehrliche Verbindung ein. Die korodierte Oberfläche passt erstaunlich gut zum leuchtenden Nussbaum. Pascal Pfatteicher, Holzteam Schreinerei, 76316 Malsch. Erwähnung bei Gestaltete Gesellenstücke 2017 Fotos: Bianca Oppenländer

Eine schöne Idee, den als liegenden Quader in Rüster gefertigten Korpus des Schminktisches auf stählerne Haarnadelbeine zu stellen! Spiegelklappe und flankierende Schubkästen teilen sich die aufgesetzte Griffleiste. Larissa Lehmann, Lehmann Innenausbau, 77736 Zell. Erwähnung bei Gestaltete Gesellenstücke 2017 Fotos: Bianca Oppenländer

Stollen in Kirschbaum umschreiben einen Quader, der auf halber Höhe von einem auf Gehrung gefügten Schubkastenkorpus in Fenix stabilisiert wird. Dieser Unterbau trägt einen aufgesetzten Würfel, in dessen Kofferklappe ein Spiegel eingesetzt ist. Eine differenzierte Stele für den Eingangsbereich! Martin Bader, Schreinerei Albholz Küchen, 89160 Dornstadt. Auszeichnung bei Gestaltete Gesellenstücke 2017, Bundessieger Gute Form Fotos: Bianca Oppenländer

Man könnte an ein kunstvoll verpacktes Geschenk denken: Wie Schmuckbänder durchdringen die verschränkten Rahmen aus Weißtanne die als Volumen gebildete Platte des Schmink- und Schreibtisches in durchgefärbter MDF. Der mittig in der Klappe befestigte historisierende Spiegel durchbricht das Linienspiel mit einer völlig anderen Form. Das muss nicht gefallen, aber die Überraschung ist gelungen ...Theresa Dettling, Schreinerei Burkhardt, 72290 Loßburg-Wittendorf. Auszeichnung bei Gestaltete Gesellenstücke 2017, Belobigung Gute Form auf Bundesebene Fotos: Bianca Oppenländer

