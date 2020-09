Gesellenstücke aus der Tischlerinnung Bergisches Land

Das Phonomöbel im Stil einer Kommode der 1950er-Jahre will die symmetrisch angelegte Dreiteilung plakativ durchbrechen: Das zurückgesetzte und optional wandhängende Regalelement oberhalb des Schubkastens setzt sich durch die azurblau lackierten Kontaktflächen vom Korpus in Birnbaumfurnier ab. Ursprünglich sollten die Abrissflächen dreidimensional als Gegenprofil ausgearbeitet werden, was den Zeitrahmen gesprengt hätte. Freia Hatfiel, Tischlerei Rasche, 51379 Leverkusen