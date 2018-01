Die Drechselstube Neckarsteinach bietet seit 1990 Drechselkurse für Einsteiger und Fortgeschrittene an. Die zweitägigen Basiskurse werden in der professionell ausgestatteten Kurswerkstatt von zwei Kursleitern begleitet. Als Firmenevent oder für Schülergruppen können auch eintägige Kurse gebucht werden. Bis zu elf Arbeitsplätze stehen zur Verfügung. In Meisterkursen kann zum Beispiel die Kunst, eine Schale zu drechseln, vertieft werden. Mit über 300 Plätzen jährlich bietet die Drechselstube Neckarsteinach das größte Kursangebot in Deutschland an– ergänzt durch einen Onlineshop, der vom Meißel bis zur Drechselbank alles führt, was zum Drechseln gebraucht wird.

www.drechselstube.de