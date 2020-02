Ein gekröpftes Fußgestell in Nussbaum ist als Endlosband mit Doppelzapfen auf Gehrung ausgeführt. Der in Kirschbaum furnierte Korpus wird wie bei einer Hebefigur scheinbar in der Schwebe gehalten, der Stützfuß stabilisiert das Gewicht. Der Stauraum gliedert sich in Fächer mit Türen und einen mechanisch geführten Auszug mit hohem Doppel, hinter dem oben zwei kleine Schubkästen auf Nutleisten laufen. Alle sind dünnwandig und sehr sauber gearbeitet. Über den gefrästen Griffmulden ist eine Nussbaumader eingelegt. Korbinian Melf, Schreinerei Heimgreiter, 83666 Waakirchen

Foto: Studio Pfleiderer für dds

Foto: Studio Pfleiderer für dds

Foto: Studio Pfleiderer für dds

Das wandhängende Kabinett in Rüster und Stahlblech zeigt durch aufgesetzte, gegenläufig wellenförmig gefräste Leisten eine dynamische Struktur in der Fläche. Die Front ist als durchgehende Klappe ausgebildet. Der Oberboden aus Stahlblech hat einen eingesetzten Schiebedeckel, darunter liegen zwei Laden, die den mittleren Raum als Verkehrsfläche nutzen. Linus Enzmann, Schreinerei Haider, Martin & Sommer, 80797 München

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Das wandhängende Barmöbel in Birnbaum und schwarzem Lack zeigt als Grundform einen Kreis, der durch die Teilung asymmetrisch aufgebrochen wird. Die Kreissegmente sind aus Furnierlagen formverleimt. Eine Mechanik mit Schere und Gasdruckfedern lässt die seitliche Haube sanft heruntergleiten, wenn sie aus der Ruheposition gelöst wird. Schraubstöcke aus Holz sind als Gläserhalter auf einer Grundplatte magnetisch auf den Korpus aufgesetzt. Der duale Materialkontrast unterstützt sehr dekorativ den Logo-Charakter der Frontansicht. Ludwig Weidenhiller, Schreinerei Schmid, 86684 Holzheim

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Grafisch anmutender Schreibtisch in Esche und schwarzem Schichtstoff. Oberboden und rechte Seite lassen sich als Winkel ausdrehen. Die Front gliedert sich in drei Schübe und eine mit Lappenbändern angeschlagene Tür. Die vertikal wie ein Barcode eingesetzten Leisten lassen keinen Rapport erkennen. Das Steckdosenfach ist mit einem massiven Schiebedeckel verschlossen. Luisa Stemmer, Schreinerei Pettmesser, 86697 Oberhausen

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

Das Fahrradmöbel in Rüster und hellgrauem Linoleum verfolgt bis in die Konstruktion hinein ein dienendes Konzept: Das abgestufte Untergestell mit ausgestellten und konisch zulaufenden Beinen trägt den Korpus und führt die hinteren Beine wie eine Staffelei nach oben. Der gekröpfte Haltebügel ist im oberen Querstück gelagert, die Tiefe ist einstellbar. Das Rad steht in einer Kehlung im Oberboden des zweischaligen Korpus. Die Klappe schlägt am Innenkorpus an. Die unteren Schübe sind unterflur mechanisch geführt, der obere läuft auf Nutleisten.Lukas Leibl, Schreinerei Friedlein, 91575 Windsbach

Fotos: Studio Pfleiderer für dds

