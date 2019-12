Der Schreibtisch in Nussbaum und Linoleum zeigt drei Öffnungsfunktionen: Die Hälfte des Volumens ist durch eine abgewinkelte, mit schwarzem Linoleum belegte Klappe erschlossen, die auch als Schreibfläche dient. Daneben ist eine Drehlade, ganz links ein klassisch geführter Schubkasten mit Tipp-on. Eigenwillig ist die Verschränkung des geschlitzten Gestells mit dem Korpus. Jan Follmann, Lorenz Möbel Bau, 54340 Bekond

Fotos: Thomas Bremmer

Fotos: Thomas Bremmer

Die gefaltete Fläche der lackierten Tischplatte, ein durch zwei Klappen erschlossener Korpus und das asymmetrische Gestell aus Esche bilden einen spannungsvollen Schreibtisch. Die beabsichtigte Analogie zum Fachwerk zeigt sich in den klassischen Verbindungen im Gestell und seiner Ausfachung als Tischplatte. Der schlichte Korpus fügt sich harmonisch in dieses Konzept ein, die zeitgemäße Farbgebung vermittelt skandinavisches Flair. Till Heine, Schreinerei Schmidt, 56422 Wirges. Dritter Preis Gute Form Rheinland-Pfalz 2019

Fotos: Thomas Bremmer

Fotos: Thomas Bremmer

Gestaltprägend für diesen Schminktisch in Nussbaum war, den obligatorischen Spiegel an die Wand zu hängen. So gliedert sich das Möbel in ein Gestell mit trapezförmig ausgestellten Beinen, den Korpus mit aufliegender Arbeitsfläche in Linoleum und den zurückgesetzten Aufsatz. Die einschlagende Front mit durchlaufendem Furnierbild gliedert sich in eine feste Blende in der Mitte und zwei äußere Schubkästen. Der gefälzte Korpus umrahmt die Front mit zierlichen 8 mm Materialstärke. Hanne Kirstgen, Schreinerei Daniels, 53536 Bodenbach

Foto: Thomas Bremmer

Foto: Thomas Bremmer

Ein filigranes Gestell aus matt lackiertem Edelstahl trägt einen flachen, luxuriös ausgebildeten Korpus mit vielfältigen Öffnungsfunktionen. Zebrano, Nussbaum, Messing und hochwertiger Schichtstoff sind in handwerklicher Perfektion verarbeitet. Die technische Ausstattung des Sekretärs mit USB-Anschlüssen und Steckdosen entspricht zeitgemäßen Anforderungen an ein Arbeitsmöbel und ist ästhetisch hervorragend in das Gesamtkonzept eingebunden. Max Rahm, Schreinerei Rahm, 67676 Mehlingen. Zweiter Preis Gute Form Rheinland-Pfalz 2019

Fotos: Thomas Bremmer

Fotos: Thomas Bremmer

Das kompakte Lowboard illustriert, wie kluge Details ein einfaches Korpusmöbel interessant gestalten können: Der offene Außenkorpus in Nussbaum ist auf Gehrung gefertigt und umrahmt, facettenartig angeschrägt, zwei geschlossene Volumen, deren matt lackierte Fronten einen ruhigen Kontrast zum flammenden Furnier bilden und mit Überstand als Griff dienen. Die aufschlagende Drehtür kann durch ein seitlich positioniertes Hakenriegelschloss verschlossen werden. Sebastian Rahn, Schreinerei Kraus, 76756 Bellheim

Fotos: Thomas Bremmer

Fotos: Thomas Bremmer

In der Beschränkung auf zwei Materialien hat der Schreibtisch in seiner schlichten Form eine hohe Gestaltprägnanz. Das trapezförmig abgewinkelte Band aus massiver Eiche mit konisch ausgebildeten Seiten bildet eine Einheit von Platte und Gestell. Das rot abgesetzte Schubkastenband betont die Horizontale und bleibt in seiner formalen Zurückhaltung der gestalterischen Idee treu. Tim Schwob, Schreinerei Dieterich, 55471 Tiefenbach. Belobigung Gute Form Rheinland-Pfalz 2019

Fotos: Thomas Bremmer

Das organisch geformte Gestell scheint den scharfkantigen Korpus zu durchdringen: Der Stauraum wird durch eine mittlere Klappe und zwei flankierende Schubkästen erschlossen. Ein originelles Möbelkonzept mit schönen Details und einem spielerischen Materialkontrast von Rüster und Räuchereiche. Elena Viandt, Tischlerei Scholz, 55270 Zornheim. Belobigung Gute Form Rheinland-Pfalz 2019

Fotos: Thomas Bremmer

Fotos: Thomas Bremmer

Die Retrospektive auf Gestellmöbel der 1950er- und 1960er-Jahre wird durch die wechselseitige Sitzposition und den scharf gezeichneten Korpus zwischen den Polsterelementen bewusst aufgebrochen. Organisch geformte Übergänge in herausragender Verarbeitung unterstützen die hochwertige Anmutung des Sitzmöbels. Der Materialdreiklang aus rötlicher Elsbeere, grauem Flanell und petrolfarbenem Linoleum trifft die Mitte zwischen Harmonie und Spannung. Wolf Weingarten, Antike Möbel Metzner, 55116 Mainz. Erster Preis Gute Form Rheinland-Pfalz 2019

Fotos: Thomas Bremmer

Das markante Flurmöbel aus geöltem amerikanischem Kirschbaum gliedert sich horizontal in Gestell, Korpus und Polsterauflage. Überstehende Böden bilden ein offenes Fach. Die eingerückte Seite und die Mittelwand sind durchgestemmt, die rechte Seite ist offen gezinkt. Die leicht zurückspringenden Schubkästen laufen auf Nutleisten, ihre Doppel sind in der Fläche als Griffprofil gefräst. Hubert Zwinczak, Tischlerei Liesenfeld, 56283 Halsenbach

Fotos: Thomas Bremmer