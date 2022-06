Der Zukunft auf der Spur

Im Start-up-Tempel »Makerspace« der TU München kamen zweihundert Interessierte an zwei Tagen zum Barcamp #Zukunftswerkstatt-Holz zusammen. dds war als Mediapartner dabei.

Auf der Suche danach, was die Zukunft im Spektrum Digital, Holz, Handwerk und Ausbildung bewegt, waren am 13. und 14. Mai jeweils über einhundert Menschen im Makerspace der TU München zusammengekommen. PaletteCAD und Shaper Tools hatten zur Zukunftswerkstatt-Holz – einem BarCamp zu Digitalisierung und Ausbildung in der Holzbranche – eingeladen.

Doch was ist ein BarCamp? Ein BarCamp stellt alles auf den Kopf und stellt den Menschen in den Mittelpunkt – nicht die Ämter, Funktionen und Rollen, die wir innehaben. Wichtig! BarCamp muss man erleben! Es war in München zu erleben: eine ganz eigene Art des Austausches, in vertrauensvoller und offener Tiefe, auf Augenhöhe! Nicht ein Keynote Speaker oben auf der Bühne – und ich Zuhörender hier unten wie in konventionellen Formaten. Durch die aktive Beteiligung aller entstanden die Sessions – rund 40 an der Zahl, verteilt auf die zwei Tage.

Beispielhaft sei eine zum Thema Ausbildung beschrieben. Auszubildende, Ausbilder aus Betrieben, Verantwortliche aus der Innung, der Handwerkskammer oder auch Voranschreitende aus der Schweiz tauschten sich aus, hängten gleich noch eine zweite Session dran, um zu hirnen und festzuhalten, wie der teilweise Frust und das Unverstandensein im praktischen Alltag der Ausbildung überwunden werden kann. Dann Adressen vernezt – man trifft sich wieder.

Mehr dazu, und auch wie die weiteren Schritte sein werden, findet ihr nebenan im Steckbrief. –HN

