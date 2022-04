19 Nominierte – sei live dabei

Nach seinem Abitur in Eisenach hat Wieland im Rahmen des internationalen Jugendfreiwilligendienstes in einem Camphill in Nordirland gearbeitet. An der Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei in Berchtesgaden ist er derzeit im dritten Ausbildungsjahr zum Schreiner.

Foto: Wieland Schneider

Wieland Schneider zeigt ein zeitlos klassisches Vertiko, das einen leidenschaftlichen Handwerker mit gutem Gespür für Gestaltung offenbart.

Foto: Wieland Schneider

Während eines dualen Studiums Holz- und Holzwerkstofftechnik hat Laura die Weiche ins Handwerk gestellt: Inzwischen arbeitet sie als Meisterin in der Redwood Möbelmanufaktur Dresden. Ihr Credo: »Es erfüllt mich mit Freude und Stolz, eigene Ideen und Entwürfe mit meinen handwerklichen Fähigkeiten in die Realität umsetzen zu können.«

Foto: Laura Eichhorn

Laura Eichhorns Projekte zeigen einen harmonischen Zusammenklang von Funktionalität und Ästhetik mit einem Schuss Retrospektive.

Foto: Laura Eichhorn

Im Tischlerhandwerk liegt ein riesiges Zukunftspotenzial, davon ist Marcel überzeugt. Seine Projekte zeigen einen reizvollen technischen Ansatz, der auch einen individuellen gestalterischen Ausdruck findet.

Foto: Marcel Bader

Das neue Bewusstsein der Menschen für Nachhaltigkeit ruft bei Marcel Bader langlebige Möbel aus nachhaltigen Werkstoffen auf den Plan!

Foto: Marcel Bader

Fachabitur für Gestaltung, Schreinerausbildung, ein Jahr als Gesellin gearbeitet, dann Fachakademie für Raum- und Objektdesign in Garmisch-Partenkirchen – bei Natalie dreht sich von Anfang an alles um Gestaltung!

Foto: Natalie Herrmann

Mit einem Studium der Innenarchitektur möchte Natalie Herrmann ihr Ziel, individuelle Räume zu gestalten, konsequent weiterverfolgen.

Foto: Natalie Herrmann

Über 300 km entfernt von der heimischen Schreinerei hat Laura ihre Ausbildung und Gesellenjahre in der Schreinerei Daxenberger in Seeon verbracht. An die Meisterschule hat sie die Fachakademie für Raum und Objektdesign in Garmisch-Partenkirchen angehängt, die sie im Sommer abschließt.

Foto: Laura Korder

Laura Korders Arbeiten zeigen eine präzise durchdachte Konstruktion und eine souveräne handwerkliche Qualität, die auch die Ästhetik prägt.

Foto: Laura Korder

Nach ersten Erfahrungen mit Medien und Film zog es Henri von Bremen nach Berchtesgaden an die Berufsfachschule für Schreinerei und Holzbildhauerei, wo er große Erfüllung in seiner Schreinerausbildung findet.

Foto: Henri Buck

Zwei ausdrucksstarke, gut dokumentierte Projekte zeigen, wie Henri Buck die Gestaltung aus einem Konstruktionsprinzip ableitet.

Foto: Henri Buck

Ausgebildet an der Berufsfachschule und später an der Meisterschule für Schreiner in Garmisch-Partenkirchen, arbeitet August erst als Geselle und dann als Meister in der Tischlerei Christian Lappe in Salzwedel. Klare Kante und gediegenes Handwerk verbinden sich in geradlinigen Projekten.

Foto: August Kalvelage

Ob als Schreiner im Süden oder Tischler im Norden – Selbstständigkeit ist das Ziel von August Kalvelage!

Foto: August Kalvelage

Veronika Burkart schönes Projekt »Bauchladen« bündelt mit Augenzwinkern ihre bisherigen Kompetenzen und lässt uns gespannt sein, was sie in Zukunft noch alles in Angriff nehmen wird!

Foto: Veronika Burkart

Veronika Burkart schönes Projekt »Bauchladen« bündelt mit Augenzwinkern ihre bisherigen Kompetenzen und lässt uns gespannt sein, was sie in Zukunft noch alles in Angriff nehmen wird!

Foto: Veronika Burkart

Felix hat nach drei Gesellenjahren die Meisterschule in Schwäbisch Hall absolviert. Ende des Jahres übernimmt er mit einem Freund die Schreinerei Daubek in Kirchberg an der Jagst, seinen Ausbildungsbetrieb. Die beiden haben sich auf hochwertige Einbaumöbel spezialisiert.

Foto: Felix Kautter

Felix Kautters Meisterstück ist eine hervorragende Referenz!

Foto: Felix Kautter

Paul hat nach dem Abitur seine Schreinerausbildung bei Gerhard Huber Möbelhandwerk in Kissing absolviert und hervorragend abgeschlossen. Seit 2020 arbeitet er dort als Geselle.

Foto: Paul Prendke

Für sein Gesellenstück erhielt Paul Prendke auf Landesebene Bayern eine Belobigung. Seine Projekte zeigen einen vielseitigen Schreiner, der auch in Platte kreativ sein kann! Paul strebt eine Weiterbildung als Meister oder Designer an.

Foto: Paul Prendke

In der Möbelwerkstätte Alerheim hat Sophie eine sehr gute Gesellenprüfung hingelegt und arbeitet dort seit 2021 als Gesellin. Beim PLW auf Bundesebene wurde sie Vierte.

Foto: Sophie Eger

Neben ihrer Leidenschaft für kreativen Möbelbau, baut Sophie Eger mit ihrem Bruder einen Zirkuswagen zum Tinyhouse aus. In zwei Jahren steht für sie die Meisterschule in Garmisch-Partenkirchen auf dem Plan. Bis dahin wird ihr mobiles Zuhause fertig sein!

Foto: Sophie Eger

Künstlerisches Handwerk ist seine Welt: Kumiko, Schnitzen, Drechseln und mehr. Mit der Stiftung Oper Berlin hat Alexander für seine Leidenschaft einen optimalen Ausbildungsbetrieb gewählt!

Nominierte dds Preis 2022 Stuke

Alexander Stuke träumt davon, nach der Gesellenprüfung viele eigene Projekte zu verwirklichen. Vielleicht erwächst eine Selbstständigkeit daraus!

Foto: Alexander Stuke

Nach drei Semestern Architektur und einem Praktikum in der Schreinerei Sarah Maier in Stuttgart hat sich Alexander zur Schreinerausbildung an den Schulen für Holz und Gestaltung Garmisch-Partenkirchen entschlossen, die er im Sommer abschließen wird.

Foto: Alexander Billing

Alexander Billings Projekte zeigen Freude am Handwerk und eine ambitionierte Auseinandersetzung mit Gestaltung. Fernziel ist die Selbstständigkeit.

Foto: Alexander Billing

Ihre Leidenschaft für das Handwerk hat Marie während eines Praktikums in der Bau und Möbelschreinerei Kern in Bühl entdeckt und dort ihre Schreinerausbildung mit sehr gutem Abschluss absolviert.

Foto: Marie Techel

Marie Techels kreativen Projekte weisen sie als vielseitige Gestalterin aus. Sie möchte gern Innenarchitektur oder Architektur studieren.

Foto: Marie Techel

Anspruchsvolle Ideen in Holz zu verwirklichen, ist Tobias Leidenschaft. Seit seiner Gesellenprüfung 2021 arbeitet er zwei Tage die Woche als Geselle und drei Tage als CAD-Zeichner und Planer.

Foto: Tobias Möndel

Mit einem bemerkenswerten Gesellenstück in Rüster stellt sich Tobias Möndel als handwerkliches Talent mit einem feinen Gespür für Gestaltung vor.

Foto: Tobias Möndel

Nach seiner Ausbildung in Dortmund hat Max ein Jahr als Geselle gearbeitet und sich dann an der Akademie für Gestaltung in Münster zum Gestalter im Handwerk fortgebildet. Nun folgt noch die Meisterprüfung!

Foto: Max Vogdt

Seine Arbeiten dokumentiert Max Vogdt professionell mit der Kamera. Sein Traum: Handwerkskunst in Japan kennenlernen.

Foto: Max Vogdt

Vincent hat nach der Ausbildung bei Stefan Schedlbauer in Regensburg Innenausbau an der TH Rosenheim studiert. Er ist seit einem Jahr in einem Viererteam selbstständig und verantwortet Geschäftsführung und Werkstattleitung.

Foto: Vincent Urban

Neben Planungsdienstleistungen soll der Möbelbau in Kleinserie ein festes Standbein für Vincent Urban sein. Der junge Betrieb setzt konsequent auf digitale Kommunikation und Vernetzung.

Foto: Vincent Urban

Nach zwei Gesellenjahren geht Saniba an der Akademie für Gestaltung in Münster ihrer eigentlichen Berufung nach: Gestaltung von Möbeln und Gebrauchsgegenständen ist genau ihr Ding!

Foto: Saniba Neumann

Die Gestalterin im Handwerk setzt nun noch eineinhalb Jahre zur Designerin drauf. Mit ihren Projekten zeigt Saniba Neumann, dass sie auf dem richtigen Weg ist.

Foto: Saniba Neumann

Als Geschäftsführer der Rik’Rak Holzwerkstatt Regensburg hat sich Linus mit seinem jungen Team auf detailstarken Möbel- und Innenausbau mit neuen Materialien spezialisiert.

Foto: Linus Meier

Linus Meiers Debüt war nach der Meisterschule München 2019 der Ausbau der Schmuckgalerie Rembeck in Regensburg, inzwischen sind noch weitere schöne Projekte im Portfolio.

Foto: Linus Meier