Alexander Zange ist mit 22 Jahren bereits als Meister in der Tischlerei Wähner in Amsdorf tätig. Neben Ausbildung und Meisterschule hat er sich zur CNC-Fachkraft und zum geprüften Fachmann für kaufmännische Betriebsführung weitergebildet und mit seinem Gesellenstück im Landeswettbewerb Gute Form Sachsen den ersten Platz belegt. Alexander ist ein Tüftler und ambitionierter Gestalter. Und er zeigt Unternehmergeist: mit seinem nebenberuflichen Start-up »Lumberlight« vertreibt er selbst entworfene und gefertigte Leuchten aus Furnier über einen Onlineshop.Ausgezeichnet in der Kategorie Unternehmertalent mit einem Preisgeld von 1000 Euro. Fotos: Alexander Zange

Seine Ausbildung zum Tischler und Tischlereitechniker hat Dirk Vosding im österreichischen Schwarzenberg mit Eins abgeschlossen und für weitere zwei Jahre dort gearbeitet. Seit 2018 bildet er sich an der Meisterschule für Schreiner in Garmisch-Partenkirchen zum Schreinermeister fort und überzeugt mit entwurfsstarken Projekten. Die Eigenschaften von Materialien auszureizen erlebt er als Herausforderung. Seine Arbeiten, die er fast asketisch in Material umsetzt, belegen das eindrucksvoll.Ausgezeichnet in der Kategorie Inspirierter Gestalter mit einem Preisgeld von 2000 Euro. Fotos: Dirk Vosding

Antonia Michl hat zuerst eine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert und schließt im Sommer ihre Ausbildung zur Schreinerin an den Schulen für Holz und Gestaltung Garmisch-Partenkirchen ab. Sie setzt sich intensiv mit dem Thema Formgebung auseinander, das belegen ihre Arbeiten, zum Beispiel ein anspruchsvoll gestalteter und fein gearbeiteter Sessel. Jeder Tischler und Schreiner weiß, wie schwer es ist, ein funktionierendes Sitzmöbel zu gestalten! Antonia möchte auch künftig praktisches handwerkliches Arbeiten mit ihrer Kreativität verbinden. Ausgezeichnet in der Kategorie Nachwuchstalente mit einem Preisgeld von 1000 Euro. Fotos: Antonia Michl

Daniel Hohmann aus Geisa, Thüringen, arbeitet bereits seit drei Jahren als Tischlermeister im elterlichen Betrieb. In der Ausbildung hat er sich als bester Berufsschüler und mit einem zweiten Platz bei der Guten Form auf Landesebene in Hessen ausgezeichnet. Nach fünf Gesellenjahren hat Daniel an der Holzfachschule Bad Wildungen als bester Tischlermeister des Kammerbezirks Kassel die Meisterprüfung abgelegt. Er möchte den Familienbetrieb technisch und unternehmerisch erfolgreich in die Zukunft führen und hat einige Weichen dafür bereits gestellt.Ausgezeichnet in der Kategorie Unternehmertalent mit einem Preisgeld von 2000 Euro. Fotos:Daniel Hohmann

Mit Erfahrungen im Messebau und Freiwilligendienst bei der Bundeswehr im Gepäck, ist Raphael Haselwander aus Nußloch, Baden-Württemberg, als Geselle in der Tischlerei Gassert in Sandhausen tätig, seinem Ausbildungsbetrieb. Berufsbegleitend besucht er die Meisterschule Schwetzingen. Zielstrebig und erfolgreich arbeitet Raphael an seiner Tischlerkarriere. Er übernimmt gern Verantwortung und strebt mittelfristig eine Führungsposition im Handwerk an. Seine Projekte zeichnen ihn als hervorragenden Handwerker im Möbel- und Innenausbau aus. Ausgezeichnet in der Kategorie Leidenschaftlicher Handwerker mit einem Preisgeld von 2000 Euro. Fotos: Raphael Haselwander

Nach hervorragend abgeschlossener Ausbildung und zwei Gesellenjahren im Ausbildungsbetrieb hat Marcus Götschl aus Marquartstein die Meisterschule Garmisch-Partenkirchen besucht. Sein Meisterstück, ein Trachtenschrank in Lärche und MDF, verrät den leidenschaftlichen Handwerker. Derzeit ist Marcus als Meister bei der Schreinerei Daxenberger in Seeon tätig. Als Lehrlingspate liegt ihm am Herzen, seine Erfahrungen an den Nachwuchs weiterzugeben. Nach einem Jahr Auslandserfahrung in Skandinavien will Marcus ab 2020 die Fachakademie für Raum und Objektdesign besuchen. Ausgezeichnet in der Kategorie Leidenschaftliche Handwerker mit einem Preisgeld von 1000 Euro. Fotos: Marcus Götschl

Pax Grünsch aus Lüchow in Niedersachsen hat sich nach dem Abitur ein Selbstfindungsjahr in Hamburg und danach ein Jahr Soziologie und Politikwissenschaft in Bielefeld gegönnt. Eher nebenher entdeckt er seine Leidenschaft für den Möbelbau und baut sich eine eigene Werkstatt auf.Dann kommt der Entschluss: ich werde Tischler! Inzwischen im dritten Ausbildungsjahr in der Tischlerei Lappe in Salzwedel, Klein Grabenstedt, hält die Begeisterung immernoch an: Pax’ Arbeiten beeindrucken durch Erfindergeistund Handwerklichkeit. Seine Projekte und sein Video haben die Jury an seiner Begeisterung für den Tischlerberuf teilhaben lassen. Ausgezeichnet in der Kategorie Nachwuchstalent mit einem Preisgeld von 3000 Euro. Fotos: Pax Grünsch

Pax Grünsch aus Lüchow in Niedersachsen hat sich nach dem Abitur ein Selbstfindungsjahr in Hamburg und danach ein Jahr Soziologie und Politikwissenschaft in Bielefeld gegönnt. Eher nebenher entdeckt er seine Leidenschaft für den Möbelbau und baut sich eine eigene Werkstatt auf.Dann kommt der Entschluss: ich werde Tischler! Inzwischen im dritten Ausbildungsjahr in der Tischlerei Lappe in Salzwedel, Klein Grabenstedt, hält die Begeisterung immernoch an: Pax’ Arbeiten beeindrucken durch Erfindergeistund Handwerklichkeit. Seine Projekte und sein Video haben die Jury an seiner Begeisterung für den Tischlerberuf teilhaben lassen. Ausgezeichnet in der Kategorie Nachwuchstalent mit einem Preisgeld von 3000 Euro.

Fotos: Pax Grünsch

Nach hervorragend abgeschlossener Ausbildung und zwei Gesellenjahren im Ausbildungsbetrieb hat Marcus Götschl aus Marquartstein die Meisterschule Garmisch-Partenkirchen besucht. Sein Meisterstück, ein Trachtenschrank in Lärche und MDF, verrät den leidenschaftlichen Handwerker. Derzeit ist Marcus als Meister bei der Schreinerei Daxenberger in Seeon tätig. Als Lehrlingspate liegt ihm am Herzen, seine Erfahrungen an den Nachwuchs weiterzugeben. Nach einem Jahr Auslandserfahrung in Skandinavien will Marcus ab 2020 die Fachakademie für Raum und Objektdesign besuchen. Ausgezeichnet in der Kategorie Leidenschaftliche Handwerker mit einem Preisgeld von 1000 Euro.

Fotos: Marcus Götschl

Mit Erfahrungen im Messebau und Freiwilligendienst bei der Bundeswehr im Gepäck, ist Raphael Haselwander aus Nußloch, Baden-Württemberg, als Geselle in der Tischlerei Gassert in Sandhausen tätig, seinem Ausbildungsbetrieb. Berufsbegleitend besucht er die Meisterschule Schwetzingen. Zielstrebig und erfolgreich arbeitet Raphael an seiner Tischlerkarriere. Er übernimmt gern Verantwortung und strebt mittelfristig eine Führungsposition im Handwerk an. Seine Projekte zeichnen ihn als hervorragenden Handwerker im Möbel- und Innenausbau aus. Ausgezeichnet in der Kategorie Leidenschaftlicher Handwerker mit einem Preisgeld von 2000 Euro.

Fotos: Raphael Haselwander

Daniel Hohmann aus Geisa, Thüringen, arbeitet bereits seit drei Jahren als Tischlermeister im elterlichen Betrieb. In der Ausbildung hat er sich als bester Berufsschüler und mit einem zweiten Platz bei der Guten Form auf Landesebene in Hessen ausgezeichnet. Nach fünf Gesellenjahren hat Daniel an der Holzfachschule Bad Wildungen als bester Tischlermeister des Kammerbezirks Kassel die Meisterprüfung abgelegt. Er möchte den Familienbetrieb technisch und unternehmerisch erfolgreich in die Zukunft führen und hat einige Weichen dafür bereits gestellt.Ausgezeichnet in der Kategorie Unternehmertalent mit einem Preisgeld von 2000 Euro.

Fotos:Daniel Hohmann

Antonia Michl hat zuerst eine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert und schließt im Sommer ihre Ausbildung zur Schreinerin an den Schulen für Holz und Gestaltung Garmisch-Partenkirchen ab. Sie setzt sich intensiv mit dem Thema Formgebung auseinander, das belegen ihre Arbeiten, zum Beispiel ein anspruchsvoll gestalteter und fein gearbeiteter Sessel. Jeder Tischler und Schreiner weiß, wie schwer es ist, ein funktionierendes Sitzmöbel zu gestalten! Antonia möchte auch künftig praktisches handwerkliches Arbeiten mit ihrer Kreativität verbinden. Ausgezeichnet in der Kategorie Nachwuchstalente mit einem Preisgeld von 1000 Euro.

Fotos: Antonia Michl

Seine Ausbildung zum Tischler und Tischlereitechniker hat Dirk Vosding im österreichischen Schwarzenberg mit Eins abgeschlossen und für weitere zwei Jahre dort gearbeitet. Seit 2018 bildet er sich an der Meisterschule für Schreiner in Garmisch-Partenkirchen zum Schreinermeister fort und überzeugt mit entwurfsstarken Projekten. Die Eigenschaften von Materialien auszureizen erlebt er als Herausforderung. Seine Arbeiten, die er fast asketisch in Material umsetzt, belegen das eindrucksvoll.Ausgezeichnet in der Kategorie Inspirierter Gestalter mit einem Preisgeld von 2000 Euro.

Fotos: Dirk Vosding

Alexander Zange ist mit 22 Jahren bereits als Meister in der Tischlerei Wähner in Amsdorf tätig. Neben Ausbildung und Meisterschule hat er sich zur CNC-Fachkraft und zum geprüften Fachmann für kaufmännische Betriebsführung weitergebildet und mit seinem Gesellenstück im Landeswettbewerb Gute Form Sachsen den ersten Platz belegt. Alexander ist ein Tüftler und ambitionierter Gestalter. Und er zeigt Unternehmergeist: mit seinem nebenberuflichen Start-up »Lumberlight« vertreibt er selbst entworfene und gefertigte Leuchten aus Furnier über einen Onlineshop.Ausgezeichnet in der Kategorie Unternehmertalent mit einem Preisgeld von 1000 Euro.

Fotos: Alexander Zange