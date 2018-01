Was macht eigentlich unser Nachwuchspreisträger Nikolas Miranda? Sein Erfolg beim PLW und das Gesellenstück im Sommer 2017 sind schon Vergangenheit. Inzwischen bildet sich Nikolas in Münster an der Akademie für Gestaltung im Handwerk zum Tischlermeister und Gestalter weiter Fotos: Christoph Meinschäfer Fotografie, Miranda

Fotos: Christoph Meinschäfer Fotografie, Miranda

