Die Preisträgerinnen und Preisträger des dds-Preises der Arthur Francke’schen Stiftung 2021 stellen wir am 15. Oktober 2021 im Livestream aus dem Shaper-Studio vor.

Du möchtest Preisträgerinnen und Preisträger beim dds-Preis der Arthur Francke’schen Stiftung mal persönlich kennenlernen? Am 15. Oktober 2021 übertragen wir ab 18 Uhr aus dem Shaper-Studio in Echterdingen im Livestream unser Preisträgerevent mit vielen Gästen! Diese coole Idee ist gemeinsam mit Shaper entstanden, als klar wurde, dass die Messe Ligna in Hannover nicht stattfinden wird und kein Forum für die Preisverleihung bietet. So haben wir nach dem Motto »Not macht erfinderisch« ein neues Format entwickelt, das neue Möglichkeiten schafft: Ein Event mit den Preisträgerinnen und Preisträgern, Jurymitgliedern, unseren Förderern sowie der Arthur Francke’schen Stiftung, übertragen im Livestream für alle, die sich für den dds-Preis und unsere jungen Talente interessieren. Am Folgetag findet exklusiv ein Workshop mit der Shaper Origin unter der Leitung von Florian Meigel statt – als Nachwuchstalent beim dds-Preis 2018 ist er inzwischen Schreinermeister und studiert an der Fachakademie für Raum- und Objektdesign in Garmisch-Partenkirchen. Aktuell ist er für einige Zeit bei Shaper »in Residenz« , um neue Projekte mit der Origin zu entwickeln und Workshops anzuleiten. Ideal für uns, um den Preisträgern 2021 mit Unterstützung von Shaper einen tollen Workshop zu bieten, der begeistert angenommen wird: zehn von zwölf Preisträgern sind dabei! Der dds-Preis der Arthur Francke’schen Stiftung wird im kommenden Jahr zum zehnten Mal verliehen. Unser Jubiläumsjahr »120 Jahre dds« fällt mit diesem Ereignis zusammen und wird voraussichtlich auf der Holzhandwerk in Nürnberg einen krönenden Abschluss finden. –JN