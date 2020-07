Möbelensemble von Katharina Gruber

Sehenswerte Projekte von Teilnehmerinnen und Teilnehmern des dds-Preises der Arthur Francke’schen Stiftung. Folge 3: Tisch und Stuhl von Katharina Gruber.

Stühle zu bauen ist für Tischler und Schreiner eine Königsdisziplin, das weiß jeder, der sich dieser Herausforderung schon einmal gestellt hat. Elegant, stabil und bequem – diese drei Anforderungen unter einen Hut zu bringen, ist Katharina Gruber gelungen: Ihr Entwurf ist angelehnt an einen Kaffeehausstuhl der 1920er-Jahre. Die kubische Form stellt sich mit großer Leichtigkeit und stimmigen Proportionen in den Raum. Die Rückenlehne des Stuhls ist beidseitig mit lederummanteltem Federstahl gelagert und passt sich der Körperhaltung an. Hartes Robinienholz mit Zapfenverbindungen ermöglicht dünne Querschnitte und setzt durch die Sichtbarkeit der Verbindungen auch dekorative Akzente. Die filigranen Beine laufen konisch zu. Ein entsprechend gearbeiteter Tisch mit »schwebender« Platte nimmt die Form des Stuhls auf.

Das Ensemble ist 2017 an der Berufsfachschule für Schreiner in Berchtesgaden als Beitrag zum internen Danner-Wettbewerb entstanden: Das übergreifende Thema hieß »0,33 m3 freistehend«. Katharina Gruber hat den Tisch mit diesem Volumen konzipiert und stellt den Stuhl einfach darunter. –JN

