Picknickmöbel aus der Fachschule für Holztechnik Detmold

Mit der Erfindung des Picknickkorbs im England des 18. Jahrhunderts wurde das Mahl im Freien zum gesellschaftlichen Ereignis. Hierzulande hat die mobile Version am sogenannten Vatertag eine nicht zu unterschätzende Bedeutung! Angehende Holztechniker der Fachschule am Felix-Fechenbach-Berufskolleg haben Picknickmöbel auf Rädern entwickelt.

Michael Eckert lehrt Produktentwicklung am Felix-Fechenbach-Berufskolleg in Detmold und wird nicht müde, Aufgaben für angehende Holztechniker zu ersinnen, die Freude bereiten, die gestalterische und konstruktive Fantasie anregen und beispielhaft für zeitgemäße Kundenaufträge stehen. Der Humor kommt dabei nie zu kurz, doch das Pflichtenheft ist anspruchsvoll – ein Auszug:

Dem zunehmenden Trend zur Individualisierung wird Rechnung getragen, indem der Entwurf neben dem Prototyp auch Varianten beinhaltet. Dabei liegt die Grundcharakteristik des Produktes fest, das der Kunde im Bereich der Form, Funktion, Oberfläche oder des Materials seinen Wünschen anpassen kann. Dabei ist ein modularer Aufbau gewünscht.

Unsere Auswahl aus den entstandenen Prototypen zeigt, dass die berufsbegleitend Studierenden aus der ostwestfälischen Möbelindustrie-Hochburg angebissen haben! Bleibt zu hoffen, dass eine Ausfahrt in Grüne auch stattfinden kann und sich die diversen Vehikel auf den Straßen und Feldwegen ebenso bewähren wie im normgerechten Flachkarton … –JN

Ein weiteres Techniker-Projekt am Felix Fechenbach Berufskolleg

Steckbrief

An der Fachschule Holztechnik am Felix-Fechenbach-Berufskolleg in Detmold können sich Tischler und Holzmechaniker innerhalb von zwei Jahren Vollzeit oder in vier Jahren Teilzeit zum Holztechniker und Tischlermeister weiterbilden.

www.fsh-detmold.de