Vorläufiges Aus für die ZOW

Die Koelnmesse hat sich entschieden, die vom 3. bis 5. Mai 2022 geplante ZOW am Standort Bad Salzuflen vorerst auszusetzen und sich auf die Interzum zu fokussieren. »Die Rahmenbedingungen, wie sie sich derzeit für die Branche darstellen, bieten leider aktuell keine tragfähige Basis für ein Format wie die ZOW«, so Matthias Pollmann, Geschäftsbereichsleiter Messemanagement. Dieser Schritt sei schwergefallen, besonders vor dem Hintergrund der stets engen und vertrauensvollen Partnerschaft mit dem Möbelcluster in Ostwestfalen, so der Bereichsleiter weiter.