Von Zwei auf Hundertfünf …

Simon Meinberg ist Preisträger des dds-Preis der Arthur Franke´schen Stiftung 2021 in der Kategorie Unternehmer. Der 24-jährige Tischlermeister startete 2019 mit zwei Mitarbeitern seine Tischlerei Raumstation & Friends in Berlin – und beschäftigt inzwischen 105 Fachkräfte.

Während sich im Alter von 24 Jahren noch viele im Studium oder einer anderen Aus- oder Fortbildung befinden wählte Simon Meinberg einen sehr dynamischen Weg. Seit wir uns vor drei Jahren über Social Media vernetzt haben sind wir im Austausch und begleiten seinen Weg in dds.

Vorneweg – in dieser Rubrik »120 Jahre dds – Blick nach vorn!« richten wir den Fokus auf Menschen, die motiviert neue Wege in die Zukunft gehen – gerne auch nicht nur Mainstream, wenn daraus Impulse für Neues entstehen. Zuletzt stellten wir in dds 08 Jonas Winkler, Nichttischlergeselle aber Tischlermeister und in dds 09 Laura Kamp, Makerin, Autodidaktin und Motiviererin für Kinder fürs Handwerk vor. Die beiden Social-Media-Virtuosen, dabei untypische Handwerker sorgten für manch emotionale Diskussion unter unseren Lesern. Heute steht mit Simon Meinberg nun ein gelernter Tischler und Tischlermeister im Blickpunkt. Simon bespielt auch virtuos die Social Media Kanäle, hat aber anders als Jonas und Laura klassische handwerkliche Wurzeln. Mehr noch, ihn faszinierte schon in seiner Kindheit das Schreinerhandwerk. Einige Jahre lebte er mit seiner Mutter in Spanien und verbrachte dort viel Zeit in der Werkstatt eines spanischen Schreiners im Ort. Aus der Begeisterung fürs Schreinern folgte der Tausch seiner Playstation in echte Werkzeuge, wie einer Bosch Akkukreissäge und einer Stichsäge.

Mit 21 Meister – und selbstständig

Nach Lehrjahren in Oberursel und der Meisterschule in Bad Wildungen landete er mit 21 in Berlin an TU. Doch wenige Wochen Architekturstudium und dröge maschinelle Tischlerarbeit zum Lebensunterhalt wechselte er schnell in etwas Selbstbestimmtes um. Eine E-Bay-Kleinanzeige für eine Tischlerei im Berliner Kiez Kreuzberg war der Impuls. Einen Businessplan und viele Formulare und Anträge später war sein Unternehmen Raumstation & Friends gegründet und startet am 2. Januar 2019 mit zwei Mitarbeitern. Von Anfang an dabei ist eine klare strategische Ausrichtung und der Einsatz seiner kommunikativen Gaben, die er auch virtuos für die Reichweite und den Bekanntheitsgrad bespielt.

Reichweite über echte Leidenschaft

Sein erstes Vorbild war in der Ausbildung sein Lehrmeister in Oberursel. Später orientierte er sich unternehmerisch an Media-Größen wie J .P .Kramer, der mit seiner kommunikativen Automobilkompetenz ein Millionenpublikum erreicht und darauf basierend ein aufeinander abgestimmtes Firmennetz aufbaute. Für Simon war die elementare Frage: »Wie begeistert J.P. Kramer die Leute?« Seine Analyse war eindeutig – das, was J. P. anpackt macht er mit voller Leidenschaft und zudem professionell strategisch. Da dies eh dem Naturell von Simon entspricht war es für ihn naheliegend eine mediale Performance schlau aufzustellen – für sein Handwerk! Nicht nur Berlin (nach OB Wowereit), sondern auch das Handwerk ist sexy – wenn man dafür brennt. Berlin ist die Start-up-City Europas – darauf abgestimmt lässt sich viel bewegen.

Mit hoher Motivation startete Simon auf dieser Analyse Raumstation & Friends. Friends stand schon zu Beginn für das Netzwerken mit anderen jungen Unternehmen wie etwa mit dem Tür an Tür angesiedelten Mediaproduktionsteam. Die Raumstation zeigt Kunden, aber auch möglichen Azubis professionell auf, wie umfangreich, komplex und vor allem leidenschaftlich das Thema hochwertiger Innenausbau ist – wie faszinierend es ist außergewöhnliche Ausbauten und Möbel zu kreieren und zu bauen.

Im Zeitraffer wachsen

Aus zwei Mitarbeitern Anfang 2019 wurden bis Juni schon fünf, darunter ein Architekt für hippe Planungen. Sechsstellige Investitionen in eine 5-Achs-CNC und eine Kantenanleimmaschine folgten. Im Dachgeschoss entstand Räume für CAD-Plätze für das erweiterte Planungsteam. Im Juni 2021 waren schon 20 motivierte und kreative Leute im Team. Nebenbei laufen Dreharbeiten für einen großen Sender – Simon wird Planer, Einrichter, Protagonist vor der Kamera für ein neues Format für ein Millionenpublikum sein – Ausstrahlung und Sender sind noch vertraulich.

Der nächste Step – mit Investor

Stopp – Innehalten. Der Standort wird zu klein. Die Unternehmensstruktur muss nachjustiert werden. Ein Investor wird auf Simon und seine Raumstation aufmerksam und bietet die Zusammenarbeit an. In der Linienstraße in Berlin Mitte mietet Simon Räume für sein neues Headquarter an. Es gibt Platz für »Raumstation Interior« mit dem sechsköpfigen Planungsteam aus Innenarchitektinnen, Architekten und Produktdesignern. Ein Showroom wird aufgebaut, die Unternehmensleitung um Simon hat die Büros dort

… handwerklich fachlich sind wir und Artis durch unsere langjährig erfahrenen Meister, Techniker und Tischler – extreme Expertise im Handwerk angesiedelt … – und dazu kommt durch die strategische Ausrichtung, die wir haben ….

Wir konnten nur so ein schnell wachsendes Unternehmen werden, da sehr viel Strategie und Taktik dahinter steckt …. Dass es gelungen ist, dass die Mitarbeiter bereit sind sehr effizient die Aufträge abzuarbeiten …. Das war durchaus ein energiefordernder Weg dahin zu kommen….

HN: Prokura an den Alex in 2020 , sehr viel schon früh delegiert hast ….

… anders ginge es gar nicht … habe in der Firma für das rein unternehmereische fünf Ansprechpartner, jetzt bei 100 Leute ginge es gar nicht anders – so gern ich das wollte …. Natürlich sieht man sich macht ein kurzes Gespräch …. Aber für das unternehmerische …. Sind es wenige verantwortliche Führungskräfte: Verkauf, Einkauf, die Werkstattleiter, einen der die Montagen koordiniert, und den kaufmännischen Leiter, der mir die betriebswirtschaftlichen Auswertungen aufbereitet … sehr schnell diese Strukturen aufgebaut – hat am Anfang erstmals viel Geld gekostet diese qualifizierten Leute zu positionieren und die Reibungsverluste abzubauen ….. aber jetzt kristallisiert sich das erst so richtig raus, wie wichtig es ist diese Strukturen jetzt zu haben! Am Anfang war es schon sehr mutig im Büro so einen „Wasserkopf“ aufzubauen – aber jetzt nach einigen Monaten, in denen wir so schnell wachsen ist es ideal mit so vielen Mitarbeitern in der Produktion, dass die Struktur steht …

HN: Wann hast du begonnen GRO? Zu denken? Nicht 5, 20 sondern se..hr viel mehr Mitarbeiter?

Ich hatte schon früh die Aussicht im Kopf, dass ich wachsen möchte … mein Anspruch .wollte die perfekte Tischlerei für den Innenausbau aufbauen …. IdR arbeitet man bei großen Projekten mit einem Architekturbüro zusammen und bereitet das dann auf in der Arbeitsvorbereitung …. oder übernimmt dann selbst Innenarchitekturleistungen …. …. Verknüpft das dann nahtlos mit der Werkplanung, damit man dann sehr effizient arbeiten kann …. Strukturiert Projekte wegarbeiten zu können ….

… die Vision auch das perfekte Bindeglied zwischen Architekt und bauherren zu sein …

HN: ….Genau … und das spannende jetzt mit dem neuen HHeadquarter den großen Showroom in der Linienstraße haben und wir uns ganz klar mit dem eigenen Innenarchitekturbüro positionieren …. 14.50 in Berlin Mitte das Büro, das die kreativen Entwürfe zaubert … und das ergänzende gegenüber ist dann auch Artis Engineering mit der geballter Handwerkskompetenz …. Dort wir dann die Entwurfsplanung in die Werkplanung umgesetzt …. Und da lässt sich ganz viel Effizienz integrieren ….

Planer im handwerk ist eierliegende wollmilchsau … der muss gut Designverständnis haben, muss das Ganze technisch umsetzten können …. Viele Kommunikationsfähigkeiten, um ein Projekt gut durch zu bringen …

HN holzrauschmodell …

In der Innenstadt das coole hippe Innenarchitekturbüro …. Wo die kreativen planer sitzen, die alle neuen materialien kennen, Kunden beraten, Konzepte erstellen und draußen am Fluhafen, die Projektleiter, die die Werkplanung erstellen … … da kommen wir gerade hin …

In BER werden die Artisleute sein und dazu kommen dann von RF die zehn Leute aus der Fertigung … gemeinsam

Standort Mitte RS F interiordesign

BER RS F Engeneering vermutlich – aber die Brand ist noch nicht geklärt hataktuelle nicht die Prio – wir haben zwei Kundenstämme, zweimal Aufträge abzuarbeiten haben laufende Projekte und müssen nachdem Umzug all diese Projekte gemeinsam abarbeiten NCs wirder sauber laufen, miteinander verbunden werden …. Das sind zuerst die Herausforderungen … die Systeme müssen verienheitlicht werden, die Mitarbeiter müssen sich richtig kennenlernen … (morgen team grilling) …. Das hat aktuell Vorrang ….

Die Brand ist wichtig, aber step by step …. Wie wird das kommuniziert ….

Kommt TV format dazu …

HN. Nur in berlin Start-up so möglich ……. Wie bindet mit die Mias

Berlin ist perfekt als Start-up. Was uns betrifft – Berlin hat noch nie im Handwerksbereich so ein Unternehmen wir uns gesehen … gerade hier wo diese kreative Grundhaltung da ist sind wir genau richtig angesiedelt

Personalsituation …. Junges innovatives Unternehmen, wachsen schnell super Team mit klasse Kollegen , sind untrennbar die Kollegen …. – man merkt es … für den anderen mitdenken … sehr attraktiver Arbeitgeber am Puls der Zeit, nutzen die neueste _Technik,

hn: jeweils?

artis und RF haben festgestellt, dass wir alle der gleiche Schlag Mensch sind ….. Teams pssen perfekt zusammen … arbeiten alle im hochwertigen Segment … der gleiche Ansporn … meine Tischler von RF wissen was sie alles von Artis dazu lernen können – und auch die Artis mias freuen sich auf den Kompetenzaustausch mit RF …

hn: doppelstrukturen? … Wer welche position …. Im genauer detailierung werden aufgaben definiert von Wolf u Holger

Hn: Wie kam es …. Über händler erfahren von Stuhlfabrik sachsen-Anhalt … …. Innerhalb von zwei Wochen stand die Zusage wir machen das ….… zeg wusste das, dass Artis an umstrukturieren dachte … kontaktdaten getauscht ….

Anruf ein Tag später von Holger … beide firmen passen perfekt zusammen – die gleiche grundhaltung …. Technikansatz, konstruktionsverständnis sehr ähnlich … die beiden Firmen zu einer großen zu machen it gar nicht so schwer ….

Die Hauptherausforderung ist den kaufmännischen teil abzudecken – wir machen riesige Sprunginvestition , pumpen enorm …. All die Kontenrahmen von all den GmBhs zu vereinhetlichen und die drei unterschiedlichen Buchhaltungen zu vereinheintlichen …. … da ist der Investor mit seiner riesigen Erfahrung mit im Boot …

investor. Wie kam das zusammen …. Er sah die Marke, sah das Potenzial der Reichweite und natürlich auch das unternehmerische Potenzial von Simon, das Vertrauen schafft … ist die grundlage für den höhle …. Zusammengekommen über das networking über den Steuerberater … Pitchxxxx vorbereitet … mit den Ideen und dem Investitionsvolumen … vorgestellt …. Einmal noch kurzgetroffen, dann gab es die Zusage mit Handshake , Verträge gemacht …. Alles sehr unkompliziert über vier Wochen war das eingetütet … 32.00

Hn metabo abhängigkeiten … Simon ist Mehrheitsgesellschafter …. Strukturen sind da …. Die beste schreinerei berlins Großkunde bester in drei Bundesländer …

Linienstrasse HQ – digital orientiert groß geworden …. plötzlich shop …… porzellan, pfannen, stoffe … die idee . nicht nur die leistungen einer typischen tischlerei anbieten , sondern zur küche gehört mehr. Mit der besten Küche kannst du nicht kochen. Topf, geschirr, besteck, geschirrtücher … RF bietet die küche mit der du perfekt abgestimmt sofort kochen kannst … accessoires … designkonzept …. Auch Helikopterprodukte dazu …

Man kann die komplette dienstleistung des interiordesigns anbieten mit stoffen etc … immerder Schwerpunkt tischlerarbeiten im Bick , aber wir wollen auch als tischlerei über den tellerand drüber schauen …. Die Leute haben wir architekten und Innenarchitekten plus Produktdesigner … 6 planer

Linienstr ist zugleich gedankennetzt da da auch GF und Buchhaltung angesiedelt ist …

Im Keller mit Konferenzräume und auch die Musterräume …

Mia – Kompetenz: … unterm Strich muss die Leidenschaft und identifikation mit dem Unternehmen stimmen … ich schaue nicht zwingend auf den Lebenslauf und die Stationen … … entscheidend sind die Augen … wenn jemand leidenschaftlich motiviert ist, passt das … stimmt die Intelligenz und die Motivation kann man jedem alles beibringen …

Innovation: inspieren lassen von materialien und technik, aber auch der Führungsstil ist wichtig …45.42

Am BER-Flughafen , Linienstr.

Ab 7.11. produktion läuft an

ab 1.1o. GF in der Stuhlfabrik Gigafactory für ne tischlerei mit 5500 m² produktionsfläche

»Herzblut, Leidenschaft und strategisches Handeln sind für mich die Basis, um erfolgreich Unternehmer zu sein!« Simon Meinberg,

Tischlermeister

Geschäftsführer Raumstation & Friends

Grundriss des neuen Headquarters in der Linienstraße 221 mit Showroom und Planungsteam. Im UG sind die Bemusterungsräume

dds-Redakteur Hubert Neumann stellt in der 120-Jahre-dds-Serie Kollegen und Mediaprofis vor, die zukunftsmotivierende Projekte machen und dabei Tischler-Motivatoren für junge Leute