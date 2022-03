Lackieren mit Höchstdruck

SATA ergänzt das Sortiment im Bereich der Höchstdruckapplikation um die Lackierpistole SATAjet K 1800 spray mix.

Bei der »spray mix Technologie« erfolgt die Materialausbringung im Höchstdruckverfahren, also in Druckbereichen von bis zu 250 bar. Dem so entstehenden, vorgeformten Airless-Sprühstrahl wird über die Luftdüse Druckluft zugeführt, um den Spritzstrahl auszuformen und eine gleichmäßige Tröpfchenverteilung zu erzeugen. Somit entsteht eine homogene Materialapplikation für höchste Oberflächengüte.

Das neue Leichtgewicht in dieser Pistolenklasse, die SATAjet K 1800 spray mix mit ausbalanciertem Schwerpunkt, kombiniert ein optimiertes Design mit einem ausgewogenen Düsensortiment und mit dem neuartigen »clampLock«-Farbnadelsystem: Die ergonomische Gestaltung in Verbindung mit der geringen Abzugskraft von nur 24 Nm ermöglicht ermüdungsfreieres Arbeiten auch bei länger andauernden Lackierarbeiten. Aufgrund des geringen Gewichts ist die SATAjet K 1800 spray mix ideal für kontinuierliche und zeitintensive Beschichtungsprozesse. Und die zweiteilige Farbnadel ermöglicht eine vereinfachte Wartung.

Lackierpistole für vielfältige Einsatzbereiche

Die Einsatzbedingungen in Anwendungsbereichen handwerklicher Applikation, wie beispielsweise die Beschichtung von Großflächen oder verschiedenartiger Bauteile, meistert die neue SATA spray mix Lackierpistole souverän. Sie verfügt über ein Materialanschlusssystem für Spalt- oder Inlinefilter (Materialanschluss G1/4 NPSM / Luftanschluss G1/4). Das System ist für wasser- und lösemittelbasierende Lacksysteme einsetzbar.

Die neue SATAjet K 1800 spray mix ist in drei Ausführungen und verschiedenen Düsengrößen für individuelle Einsatzbereiche erhältlich: ohne Materialrohr oder mit Materialrohr und wahlweise kurzem oder langem Materialfilter (100 msh). Bei Bedarf kann der Anwender zusätzlich ein Drehgelenk sowohl für den Material- als auch für den Luftanschluss nachrüsten. Dies reduziert das Verdrehen der angeschlossenen Schläuche und erleichtert zusätzlich das Lackieren.

Videotipp

Auf Youtube erläutert SATA die neue Lackierpistole SATAjet K 1800 spray mix für die Höchstdruckapplikation.

