Euroforest Products hat sich der Entwicklung, Lagerhaltung und dem Vertrieb von Massivholzplatten aus Laubholz und der Lohntrocknung von Schnittholz verschrieben.

Massivholzplatten der Marke »Larbon« von Euroforest kommen ausschließlich aus geprüften europäischen Produktionen, die seit Jahren weitestgehend exklusiv für das Unternehmen fertigen. Ein Lager mit 30 000 Stück Massivholzplatten (1600 m³) sorgt für Flexibilität und Geschwindigkeit.

Im Onlineshop www.massivholzplatten-shop.de bietet das Unternehmen hochwertige Massivholzplatten und Arbeitsplatten in den verschiedensten Laubholzarten an. Der Kunde profitiert von hochwertiger Holzqualität und günstigen Großhandelspreisen im Direktvertrieb. Massivholzplatten und Arbeitsplatten von Euroforest sind vorgeschliffene Rohplatten, die in Standardgrößen oder nach Kundenvorgabe zugeschnitten werden. Sie können z. B. als Küchenarbeits-, Tisch-, Möbelbau- oder Treppenbauplatten verwendet werden. Die im Shop voreingestellte Sortierung der Platten in der jeweiligen Kategorie erfolgt nach Längen bzw. nach Stärken. Man kann aber auch selbst eine Sortierung nach Preis oder Name vornehmen. Darüber hinaus bietet der Shop:

schnellen Zugriff auf definiertes Standardsortiment

gleichbleibende, geprüfte Lagerqualitäten

kurze Lieferzeiten direkt vom Lager

Kommissionierung ohne Mindestabnahme

Maßanfertigungen/Schnittlisten erhältlich

Beratung vom Spezialisten

jede Holzart in bester Qualität aus einer Hand.