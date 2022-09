Oliver Frey lädt zum Netzwerk-Fenstertag

Am Donnerstag, den 13. Oktober 2022 findet der „Netzwerk“-Fenstertag 2022 im Hotel Happinger Hof in Rosenheim statt. Der angesagte Branchentreff, so meldet Veranstalter Oliver Frey, ist seit Wochen restlos ausgebucht. Zum Auftakt gibt es – wie seit vielen Jahren – den traditionellen Vorabendtreff im Gewölbekeller des Happinger Hofes. Am Veranstaltungstag bietet Oliver Frey zusammen mit seiner Familie ein umfangreiches Vortragsprogramm an. Referenten sind u.a. Frank Lange vom VFF und Ex-Skirennläuferin Hilde Gerg.

Netzwerk ist ein Coaching- und Dienstleistungsunternehmen, das in der Fenster-, Türen- und Fassadenbranche sowie der Bau- und Wohnungswirtschaft tätig ist.

Weitere Infos: www.netzwerk-frey.de