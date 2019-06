Arbeitsplatten in schillernden, eleganten Modefarben

Auf dem Lundhs-Stand auf der LivingKitchen 2019 gingen die Küchenarbeitsplatten aus norwegischem Naturstein mit mattschwarz lackierten Flächen, hellem Holz und glänzendem Messing eine harmonische Verbindung ein. Das Farbkonzept des Lundhs-Messestands spiegelte einen der wichtigsten Küchentrends 2019 wider: Schwarz erfreut sich bei der Küchengestaltung aktuell großer Beliebtheit. In den Messehallen der LivingKitchen waren Küchenmöbel in mattem Schwarz sowie schwarze Geräte und Armaturen allgegenwärtig. Der Naturstein-Spezialist hat mit seinem Standkonzept gezeigt, dass sich die elegante Modefarbe hervorragend mit seinen in verschiedenen Nuancen schimmernden Arbeitsplatten kombinieren lässt. Im Mittelpunkt standen die Steine Emerald und Antique. Emerald besteht aus dem vor 300 Millionen Jahren entstandenen Larvikit und besticht mit silbrig-blauen Glanz.

