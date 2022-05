Nachhaltiger Auftritt

Auch Handwerksprofis sind heute auf ihr Äußeres bedacht. Starke Marken und faire Kollektionen kommen dabei besonders gut an.

Hochwertig und nachhaltig sind die beiden Schlüsselbegriffe, welche die Trends in Sachen Berufskleidung für das Jahr 2022 wohl am besten beschreiben. In Zeiten der Pandemie hat das Handwerk noch mal mehr Zulauf erhalten. Das stärkt das Selbstbewusstsein, auch in Sachen Mode. Sowohl vor dem Kunden als auch in den sozialen Medien geht es um Präsenz und Außendarstellung. Daher sind angesagte Marken und qualitativ hochwertige Kleidung gefragt, so sehen es zumindest die Experten beim Textildienstleister DBL.

Der Look bleibt lässig, cool und variantenreich. Passform und Komfort sind weiter Thema, insbesondere bei Hosen. Figurnahe, ergonomische Schnitte, erhöhte Dehnbünde für optimalen Sitz und Stretchanteile sind auch 2022 beliebt, lesen wir im Trendbericht aus Zirndorf. Angesagt sind auch: Bundhose mit Hoodie, Shirt oder Fleecejacke. Gedeckte Farben wie Schwarz, Dunkelgrau, Oliv, Blau und Braun liegen

im Trend. Farbstarke Shirts und Sweater runden

den firmeneigenen Auftritt passend ab.

Bei der DBL nimmt man 2022 auch die Materialien und deren Nachhaltigkeit verstärkt ins Visier:

Eine Linie aus 65 Prozent recyceltem Polyester und 35 Prozent fair gehandelter Baumwolle kommt hinzu. Mit zum Konzept gehören dabei auch langlebige und robuste Ausführungen mit einer hohen Funktionalität und modernem Design.

